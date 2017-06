Décès de Catherine Racine-Ouellet: le mystère plane toujours

Sept mois après la découverte du corps de Catherine Racine-Ouellet, la famille de la jeune femme de 25 ans se questionne toujours sur les raisons de sa mort.

En novembre 2016, son corps a été retrouvé dans un boisé, près de Lac-Beauport. Le cadavre en état de détérioration avancé était légèrement enterré sous des branches.

«C'est très pénible pour nous, pour moi et ma mère, confie Vanessa Racine-Lafleur, la soeur de Catherine Racine-Ouellet, en entrevue à TVA Nouvelles. De notre bord, on se trouve sans nouvelles. Les réponses à nos questions, on ne les a pas encore eues. On trouve le processus assez long. On a hâte que tout ça soit réglé pour qu'on puisse mettre ça en arrière de nous.»

Catherine Racine-Ouellet était portée disparue depuis le mois de mars 2016. La mère de trois enfants, âgée de 25 ans, était enceinte à ce moment. Selon plusieurs sources, elle serait morte au bout de son sang après son accouchement en présence de son conjoint. Cet homme avait été arrêté en décembre 2015 dans leur appartement de Limoilou, pour violence conjugale. Il deviendra le principal témoin.

«Ce que la police m'a dit, c'est qu'en ce moment, vu que l'enquête était en processus, le seul moyen de récupérer ses affaires, c'est d'y aller en mains propres par moi-même. Je n’ai pas la force de pouvoir faire ça», dit Vanessa Racine-Lafleur.

Avec l'aide du centre d'aide aux victimes d'actes criminels, la famille a tenté d'obtenir les résultats de l'autopsie et de parler avec la police, mais elle n'a obtenu aucune réponse à ses questions.

«Comment a-t-on pu savoir que ma soeur s'est retrouvée là? Comment ça s'est passé? Pourquoi s'est-elle retrouvée là? Qui en a parlé? On ne sait rien, se questionne-t-elle. On n'a pas d'information, on n'a rien là-dessus.»

Au cours des dernières semaines, la police a dû fournir un complément d'enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui a présentement le dossier de la mort de Catherine Racine-Ouellet entre les mains.

«On garde espoir. On garde la tête haute. C'est lourd. C'est lourd tous les jours», affirme Vanessa Racine-Lafleur.