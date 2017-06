Dominique Michel : «Je vais très bien»

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec la comédienne et humoriste lors d’une collecte de fonds au profit de la Fondation Maman Dion, qui vient en aide aux enfants défavorisés. L’occasion était parfaite pour prendre de ses nouvelles!

Mme Michel, vous vous faites discrète depuis quelques années.

Pourquoi était-ce important pour vous d’assister à cet événement?

Maman Dion est une femme extrêmement généreuse, qui travaille beaucoup pour sa fondation et pour les enfants. J’admire énormément ce qu’elle fait. Je sais ce que c’est, une fondation: on doit s’en occuper, ça demande beaucoup d’efforts.

Et vous, comment allez-vous?

Je suis en retraite obligée, mais je vais très bien. Je ne m’ennuie pas du tout, je m’occupe! Ces temps-ci, je suis en train de déchiqueter mes rapports d’impôts qui étaient dans mon «locker» depuis des années, puisqu’il fallait que je les conserve durant sept ans.

Passez-vous toujours les mois d’hiver sous le soleil?

Oui. L’hiver, je vais en Floride et je me repose.



Vous dites que vous êtes à la retraite, mais est-ce qu’il serait possible que vous participiez à un spectacle ou à une émission de télévision?

Ce n’est pas l’envie qui manque, mais je ne peux pas vraiment. Comme le dit l’expression anglaise: «Quit while you’re ahead» (Retire-toi pendant que tu as l’avantage).

J’ai fait une publicité (pour les producteurs de lait du Québec), et ç’a été correct. Même que ça m’a fait plaisir. Mais c’était surtout des archives des «Bye Bye», je n’avais pas trop de travail à faire.

Alors, je me dis «peut-être»...