Elle gagne 43 M$, mais le casino ne lui donne qu'un steak

Katrina Bookman croyait que sa vie venait de changer pour toujours quand, l'an dernier, elle a vu le montant de 42,9 millions $ US s’afficher sur la machine à sous sur laquelle elle jouait au Resorts World Casino de New York.

Or, près d’un an après avoir gagné ce montant, Mme Bookman n’a toujours pas vu un sou de son prix.

Le soir où elle a remporté le gros lot, on lui a dit de revenir le lendemain pour collecter son prix.

Vingt-quatre heures plus tard, de retour au casino, on lui a plutôt dit qu’elle avait gagné 2,25 $ et que pour la compenser, la maison lui offrait un steak, selon ce qu'a rapporté FOX 4.

Évidemment, Katrina Bookman n’a pas du tout accepté ce prix de consolation. Heureusement, elle avait pris un ego portait avec le montant inscrit sur la machine à sous.

Machine défectueuse

Katrina Bookman et son avocat, Alan Ripka, ont depuis mis en oeuvre plusieurs stratégies afin que la mère de quatre enfants puisse recevoir son dû.

Le porte-parole du Resorts World Casino a affirmé à CNN que des employés avaient trouvé une défectuosité sur la machine à sous en question.

La commission des jeux de l’État de New York a d’ailleurs abondé dans le même sens que le casino, affirmant que le «mauvais fonctionnement de la machine annulait ses prix».

Me Ripka aurait tenté à plus d’une reprise de conclure une entente à l’amiable avec le casino, mais toutes les tentatives ont échoué.

Conséquemment, l’avocat de Katrina Bookman a déposé une poursuite contre Resorts World Casino ces derniers jours.

