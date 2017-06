«Es-tu certain que tu ne veux pas te suicider ce soir?»

Une jeune femme du Massachusetts a été reconnue coupable d'avoir poussé son petit ami à se suicider en lui envoyant des messages. Rendus publics après le procès, les échanges entre les deux adolescents sont troublants.

Pendant trois semaines, Michelle Carter et son copain Conrad Roy III discutent du mal de vivre du garçon de 18 ans. Au début compatissante, Michelle devient au fil du temps de plus en plus insistante.

Le 12 juillet 2014, Conrad a finalement mis fin à ses jours en inhalant du monoxyde de carbone dans sa camionnette. Voici certains des messages qui l'ont poussé au suicide.

19 juin 2014

Michelle demande à Conrad de demander de l'aide en raison de ses pensées suicidaires.

M. «L'hôpital va t'aider. Je sais que tu ne penses pas que c'est possible, mais je te dis que si tu leur donnes une chance, ils peuvent sauver ta vie»

M. «Une partie de moi veut que tu essayes quelque chose et que tu échoues pour ensuite demander de l'aide»

C. «Ça ne m'aidera pas. Crois-moi»

M. «Alors qu'est-ce que tu vas faire? Continuer de parler sans jamais agir et tous les jours dire à quel point tu veux te tuer? Ou vas-tu faire quelque chose pour aller mieux?»

C. «Ça ne peut pas aller mieux, j'ai déjà pris ma décision»

23 juin 2014

Dans cet échange, Michelle tente de décourager Conrad de se pendre.

M. «Comment veux-tu te faire du mal?»

C. «Quelque chose, je ne sais pas encore»

M. «S'il te plait, ne le fais pas»

C. «Je me déteste, je vais toujours me détester, je ne me verrais jamais bien, je suis tellement loin»

M. «Qu'est-ce que te faire du mal va faire? Rien! Ça va juste empirer les choses!»

C. «Enlever la douleur comme tu dis»

M. «Ça va enlever la douleur temporairement, mais quand tu auras fini, tu vas juste le regretter et te sentir encore plus mal!»

7 juillet 2014

Michelle explique à Conrad comment elle gérerait la situation.

C. «Si tu étais dans ma position, honnêtement, que ferais-tu?»

M. «Je demanderais de l'aide. Mais c'est juste moi. Quand j'ai un problème sérieux comme ça, mon premier instinct est de demander de l'aide parce que je sais que je ne peux pas le faire toute seule»

Plus tard le même jour, ils discutent de la meilleure façon de produire du monoxyde de carbone.

M. «Il y a plusieurs façons de faire du monoxyde de carbone. Google-le»

C. «Oh mon Dieu»

M. «Quoi»

C. «Générateur portatif, c'est ça»

8 juillet 2014

Le jour suivant, Conrad semble moins certain de sa décision.

M. «Es-tu certain que tu ne veux pas te suicider ce soir?»

C. «Qu'est-ce que tu veux dire?»

M. «Genre, es-tu certain que tu ne le feras pas ce soir?»

C. «Je ne sais pas encore, je vais te le faire savoir»

M. «Parce que je vais rester réveillée si tu veux le faire ce soir»

C. «Un autre jour ne me tuera pas»

M. «Tu ne peux pas toujours le repousser, c'est ça que tu n'arrêtes pas de faire»

11 juillet 2014

Ce jour-là Michelle envoie à Conrad son opinion au sujet du générateur en comparaison avec une pompe à eau.

M. «Selon moi, je crois que tu devrais utiliser le générateur parce que je ne connais pas grand-chose sur la pompe et avec un générateur tu ne peux pas te manquer»

Pendant la soirée et jusqu'au lendemain matin, Conrad exprime des doutes sur la façon dont ses parents vont vivre avec sa mort.

C. «Je suis juste trop sensible. Je veux que ma famille sache qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Je suis prisonnier de mes pensées»

C. «Je serais content de savoir qu'ils ne se sentent pas coupables parce que j'ai un mauvais sentiment que ça va créer beaucoup de déprime entre mes parents et mes soeurs»

C. «Je pense trop, je dois arrêter de penser et le faire»

M. «Je crois que tes parents savent que tu es dans une mauvaise passe. Je ne dis pas qu'ils veulent que tu le fasses, mais je crois qu'ils vont l'accepter. Ils savent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire, ils ont essayé, tout le monde a essayé. Mais il y a un point où plus personne ne peut faire quelque chose pour te sauver, même pas toi, et tu es rendu à ce point. Je crois que tes parents savent que tu as atteint ce point. Tu as dit que ta mère a vu un truc de suicide sur ton ordinateur et qu'elle n'a rien dit. Je crois qu'elle sait que tu y penses et qu'elle y est préparé»

M. «Tout le monde va être triste pendant un temps, mais ils vont s'en remettre et passer à autre chose. Ils ne vont pas faire de dépression, je ne laisserai pas ça arriver. Ils savent que tu es triste et ils savent que tu fais ça pour être heureux. Je crois qu'ils vont comprendre et l'accepter. Ils vont toujours te porter dans leur coeur»

C. «Je ne veux pas blesser personne dans le processus»

C. «Je veux dire que quand ils vont ouvrir la porte, tout le monoxyde de carbone va sortir et ils ne vont pas le voir ou le sentir, peu importe qui ouvre la porte»

M. «Ils vont voir le générateur et savoir que tu es mort d'une intoxication au monoxyde de carbone»

C. «Heu, peux-tu me rendre un service?»

M. «Oui bien entendu»

C. «Sois là pour ma famille :)»

M. «Conrad, évidemment, je vais être là pour ta famille. Je vais aider autant que je peux pour ta famille, je vais leur dire à quel point leur fils/frère était merveilleux»

C. «Je ne sais pas, je capote encore»

C. «Je pense trop»

M. «Je croyais que tu voulais faire ça. Le moment est le bon et tu es prêt, je dois juste le faire! Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu dois juste le faire comme la dernière fois et je pas penser et juste le faire. Tu ne peux pas continuer comme ça tous les jours»

C. «Je veux le faire, mais je capote pour ma famille»

C. «Je ne sais pas»

M. «Conrad, je t'ai dit que je vais prendre soin d'eux. Tout le monde va prendre soin d'eux et s'assurer qu'ils ne soient pas seuls. Nous en avons parlé, ils vont être bien et l'accepter. Les gens qui se suicident ne pensent pas autant et ils font juste le faire.»

12 juillet 2014

Dans les messages envoyés le jour de sa mort, Conrad démontre encore plus d'hésitation au sujet de son plan.

M. «Alors je crois que tu ne le feras pas finalement, tout ça pour rien»

M. «Je suis vraiment confuse parce que tu étais tellement prêt et déterminé»

C. «Je vais le faire éventuellement»

M. «C'EST EXACTEMENT CE QUE JE VEUX DIRE. TU N'ARRÊTES PAS DE LE REPOUSSER! Tu dis que tu voulais le faire ce soir et maintenant tu dis éventuellement....»

C. «Je ne sais pas ce que j'attends... mais j'avais tout préparé»

M. «Non, Conrad. Ça devait être la nuit dernière. Tu n'arrêtes pas de repousser et tu dis que tu vas le faire, mais tu ne le fais jamais. Ça va toujours être comme ça si tu ne passes pas à l'acte»

M. «Tu fais juste rendre ça plus difficile en repoussant, tu dois le faire»

M. «Veux-tu le faire maintenant?»

C. «Est-ce que c'est trop tard?»

C. «Je ne sais pas, c'est vraiment clair dehors»

C. «Je vais retourner me coucher, je t'aime, je vais te texte demain»

M. «Non? C'est probablement le meilleur moment parce que tout le monde dort. Va quelque part avec ta camionnette. Et personne n’est vraiment dehors à cette heure-ci»

M. «Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais»

M. «Et tu peux dire que tu vas le faire demain, mais tu ne le feras pas»

M. «Tu dois juste le faire Conrad ou sinon je vais te trouver de l'aide»

M. «Tu ne peux pas faire ça tous les jours»

C. «Ok, je vais le faire aujourd'hui»

M. «Promets-le-moi?»

C. «Je le promets»

C. «Je dois le faire maintenant»

M. «Genre maintenant?»

C. «Où est-ce que je vais? :(»

M. «Et tu ne peux pas briser une promesse. Et va dans un stationnement tranquille ou quelque chose»

Entre le 4 et le 12 juillet

Cette série de messages a été envoyée sur neuf jours. Le signe — indique une pause entre les conversations.

M. «Tu vas devoir me prouver que j’ai tort parce que je ne crois pas que tu le veux vraiment. Tu fais juste le repousser à une autre nuit et dire que tu vas le faire, mais tu ne le fais pas»

—

M. «Mais je parie que tu vas dire oh, ça n’a pas fonctionné parce que je n’ai pas mis le tube comme il faut ou quelque chose comme ça... je parie tu vas trouver une excuse»

—

M. «As-tu le générateur ?»

C. «Pas encore lol»

M. «ALORS QUAND VAS-TU ALLER LE CHERCHER»

—

M. «Tu es mieux de ne pas me bullsh*ter et dire que tu vas le faire et ensuite faire exprès de te faire prendre»