«Janis Joplin a changé l’apport des femmes dans l’histoire de la musique» - Lulu Hughes

Elle a grandi avec la musique de Janis Joplin et elle l’a chantée à ses débuts dans les bars. Lulu Hughes est une inconditionnelle de la chanteuse morte tragiquement d’une overdose à l’âge de 27 ans. Conversation avec Lulu à propos de Janis...

Elle présente en ce moment le spectacle «Lulu Sings Janis» en tournée, un hommage à Janis Joplin. Lulu Hughes est une fan finie de l’interprète de «Piece of My Heart»! «Je me suis intéressée à elle parce que son album «Greatest Hits» est sorti en 1973. Son gros succès, «Me and Bobby McGee», est paru en 1971. Je suis née en 1967, et elle était une de celles qu’on écoutait à l’époque, explique-t-elle. Pour ajouter à tout ça, mon père s’appelait Bobby et il est décédé en 1971. C’était un musicien et un chanteur. Alors ma mère écoutait «Me and Bobby McGee» à tue-tête en boucle. Elle chantait et elle pleurait. J’ai grandi là-dessus.»

Jeune, tout le monde lui disait qu’elle ressemblait physiquement à son idole. «Moi, je n’aimais pas ça parce que je ne la trouvais pas super belle... Mais en fait, elle était jolie; c’est juste qu’elle était abîmée parce qu’elle consommait. Elle s’est tellement détruite qu’à seulement 27 ans elle avait l’air d’en avoir 45.»

Lorsque Lulu a débuté en chantant dans les bars, elle interprétait du Janis Joplin. «Je n’ai pas sa voix rauque, mais on a à peu près le même registre vocal. À un moment donné, je me suis détachée de ça parce que j’ai voulu faire mes propres choses. Mais elle est toujours restée une icône pour moi.»

Aussi intense qu’elle

Lulu a la même intensité que Janis. Tout comme elle, elle est capable de partir en transe lorsqu’elle chante sur scène. «J’ai fait parfois des spectacles alors que j’étais très malade, et j’arrivais à faire mes shows et à ne plus le sentir du tout pendant que je chantais! Et il y a aussi des moments dans ma vie où je n’allais pas très bien psychologiquement et où, une fois sur scène, plus rien ne m’affectait; je ne me trouvais plus grosse et laide, avoue-t-elle. J’aurai beau avoir le chum le plus merveilleux du monde, il ne pourra jamais me faire ressentir ce que je ressens quand je suis sur une scène. C’est impossible!»

L’intensité est une qualité, mais le vide ressenti après le spectacle est d’autant plus immense. «Je pense à une des fameuses phrases que Janis a dites un soir à la fin d’un spectacle: “Ce soir, j’ai fait l’amour avec 20 000 personnes et je retourne à la maison seule.” C’est triste... et c’est vrai! Avec le temps, j’ai appris à bien vivre avec ça.»

Lui redonner ses lettres de noblesse

Lulu déplore le fait que l’on voit Janis comme une excentrique morte d’avoir pris trop de drogue. «C’est important pour moi, avec ce spectacle-là, de redonner ses lettres de noblesse à une grande artiste! Pour plusieurs, elle est une fuckée qui est morte d’une overdose. Quand on parle de Jimi Hendrix, on dit de lui que c’est le gars qui a révolutionné la guitare dans l’histoire du rock. Pourtant, Janis a changé l’apport des femmes dans l’histoire de la musique. Avant elle, c’étaient des filles en mini-jupe qui allaient chanter sans déranger personne. Elle est arrivée en fessant dans le tas! Elle a dérangé beaucoup de monde par ce qu’elle était et par sa façon de faire ce métier!»

Lulu a beaucoup lu sur son idole. «C’était une femme très intelligente, une première de classe. Elle écrivait dans les journaux de son école. Elle a été l’une des premières femmes blanches à s’afficher publiquement avec un homme noir dans les années 1960 au Texas.» Lulu connaît son sujet à fond! «Ça fait longtemps que je lis sur Janis Joplin. Et ça me sert aujourd’hui, parce que je fais un spectacle sur elle.»

La chanteuse souhaite exporter son show dans le Canada anglophone, aux États-Unis et, pourquoi pas, en Europe, où la défunte était très aimée.

Lulu Hughes sera de passage le 15 juillet à Mont-Tremblant.