«Je réalise la chance que j’ai d’avoir deux familles» - Maritza

Il y a 14 ans, nous découvrions le grand talent de Maritza à «Star Académie». Depuis, elle a lancé en février son nouvel album, «Libérons-nous», et a vécu bien des émotions.

Elle a, entre autres, redécouvert le monde à travers les yeux de sa fille, Zoé, mais elle a aussi fait la paix avec les traumatismes de son enfance en renouant avec sa famille biologique.

Maritza, vous avez titré votre album «Libérons-nous». Votre enfance a été marquée par un événement difficile. Pensez-vous avoir réussi à vous en libérer?

Oh oui! Je pense avoir réussi à me réconcilier avec mon passé, même si c’est un travail à long terme. Je ne suis peut-être pas libérée à 100 % de mes traumatismes, mais j’ai fait la paix avec eux. Rappelons les faits. Un orphelinat s’est établi dans votre village, Hato Mayor, en République dominicaine, où vous viviez. Comme vous aviez des parasites intestinaux à l’âge de deux ans, les gens de l’orphelinat ont convaincu vos parents de vous confier en adoption, pour que vous puissiez recevoir des soins et avoir la vie sauve.

Savaient-ils dans quoi ils s’embarquaient lorsqu’ils ont accepté ce sacrifice?

Non, à cette époque, le concept de l’adoption internationale n’était pas vraiment connu en République dominicaine. En faisant ce sacrifice, mes parents pensaient que je reviendrais vers 10 ans et que, après mon éducation, je serais de retour définitivement dans notre famille.

Ce n’est pas ce qu’on a dit à vos parents québécois...

Non. Mes parents d’adoption n’avaient aucune idée de cet engagement. Ils ont fait confiance aux gens de l’orphelinat quand ceux-ci leur ont dit que si je n’étais pas adoptée, je mourrais. Toute mon enfance, j’ai entendu ce conte de fées où le destin nous avait réunis pour que je survive. Maintenant, je sais que la plupart des enfants du village avaient les mêmes parasites que moi et qu’ils n’en sont pas morts. On ne peut donc affirmer à 100 % que c’est cette fin qui m’attendait... On ne sait pas, peut-être qu’en effet je serais morte, peut-être que ma santé était plus précaire que celle d’autres jeunes... Qui sait!

Comment le drame d’avoir dû quitter votre famille biologique pour un autre foyer a-t-il affecté votre enfance?

Je ne me souviens pas du tout de mon adoption. Même quand je suis retournée en République dominicaine plus tard, rien ne m’était familier. Avec l’histoire que mes parents adoptifs me racontaient, j’oscillais entre un sentiment d’être un enfant élu, qui doit être redevable au monde pour sa chance, et un sentiment d’abandon. J’avais le sentiment que je devais accomplir des choses extraordinaires parce que j’avais été sauvée.

Espériez-vous, secrètement, reprendre contact avec votre famille biologique, puisque vous aviez cinq frères et soeurs, dont votre sœur jumelle, et deux demi-frères?

Pas vraiment. Peut-être était-ce un blocage, mais je n’avais aucune curiosité par rapport à ma culture d’origine. Du moins, jusqu’à ce que mes sœurs arrivent à me retrouver.

Elles ne vous ont jamais oubliée, n’est-ce pas?

Non. Mon départ a été difficile pour mes soeurs aînées, qui avaient pris soin de moi et de ma jumelle quand nous étions bébés. Par ailleurs, ma jumelle a pratiquement fait une obsession par rapport à moi et aurait espéré être adoptée aussi pour me rejoindre. Un jour, mes soeurs, qui avaient déménagé à Boston, ont repris contact avec l’orphelinat où j’ai été placée et ont obtenu le numéro de téléphone de mes parents ici qui, fort heureusement, n’avait pas changé. J’avais 19 ans lorsqu’elles les ont joints par téléphone.

Quelle a été votre réaction?

Je ne pense pas avoir eu une réaction émotionnelle tellement j’étais sous le choc. C’était irréel. De peur d’attrister mes parents adoptifs, je n’ai pas contacté mes sœurs immédiatement. J’ai attendu qu’ils partent en voyage pour fouiller dans les tiroirs et trouver leur numéro. Elles étaient très excitées au bout du fil, et c’était un peu angoissant pour moi, qui ne réalisais pas trop ce qui se passait.

Comment vos parents adoptifs ont-ils pris ce retour vers vos racines?

Très bien! Jamais ils ne m’ont fait sentir que ça les dérangeait que je renoue avec les membres de ma famille biologique. Au contraire, ils considèrent que ceux-ci font aussi partie de leur famille maintenant. Ils me demandent des nouvelles et ont accueilli mes soeurs chez eux.

Est-ce que la rencontre avec vos parents biologiques a été émouvante?

J’ai d’abord rencontré mon père, car ma mère n’avait pas encore immigré aux États-Unis. Il a dit bien peu de choses, mais j’ai été extrêmement touchée de le voir si ému. Tout de suite, je me suis sentie importante pour lui. Ç’a été plus froid avec ma mère. Dans l’histoire de mon adoption, c’est elle qui avait consenti à me confier à l’orphelinat, alors que mon père ne le voulait pas. Je pense que, de façon irrationnelle, je l’associais encore à cet abandon. Finalement, nous avons eu plusieurs conversations, et je ne lui en veux plus. En devenant mère moi-même, j’ai pu me mettre à sa place.

Votre fille, Zoé, connaît-elle sa famille dominicaine?

Oui. C’est même depuis sa naissance que je me suis rapprochée d’eux davantage. Je trouvais important qu’elle connaisse toutes les facettes de ce qu’elle est. Du côté maternel, Zoé a donc deux grands-mères: «abuela» et mamie».

Elle comprend que j’ai grandi dans le ventre de l’une et que l’autre m’a élevée. Elle les aime toutes les deux, et j’essaie de lui transmettre les deux cultures. À travers elle, je réalise maintenant la chance que j’ai d’avoir deux familles.

En plus de tisser un lien plus fort avec votre famille biologique, qu’est-ce que la maternité vous a apporté?

Beaucoup! J’étais déjà en train de reprendre confiance en la vie lorsque je suis tombée enceinte, mais l’émerveillement que j’ai vécu durant ma grossesse m’a fait redécouvrir la beauté du monde. Zoé m’a ramenée à l’essentiel et m’a aussi poussée à prendre mieux soin de moi afin que je sois toujours là pour elle. Grâce à elle, je me suis demandé ce qui me rendait vraiment heureuse.

Est-ce à elle qu’on doit ce bijou d’album qu’est «Libérons-nous»?

C’est sûr qu’elle a un rôle à jouer dans mon processus de création. Sa présence m’a apporté la confiance d’oser, d’explorer de nouvelles facettes de moi-même comme artiste. Sur «Libérons-nous», je veux partager un message. Je laisse plus de place à l’intervenante que je suis à travers mes chansons. (NDLR Maritza travaille pour Tel-Jeunes.)

Quel message voudriez-vous justement partager avec les parents adoptants et les enfants adoptés?

Je dirais aux parents d’être à l’écoute et de se laisser le temps de tisser un lien avec leur enfant. C’est utopique de croire que l’amour coule de source, qu’il s’établit du jour au lendemain. Aux enfants, je conseille de parler de leur expérience et de ne pas hésiter à chercher de l’aide si ça ne va pas. En 2013, j’ai rencontré les gens du Regroupement des adopté-e-s à l’international sans frontières (RAIS). Ça m’a fait du bien de discuter avec des gens qui ont des histoires semblables à la mienne et d’entendre leurs témoignages.

L’album «Libérons-nous» est en vente. Pour plus d’info sur le Regroupement des adopté-e-s à l’international sans frontières (RAIS): raisf.org.