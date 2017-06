Jour 3 du Grand Défi Pierre Lavoie

Les cyclistes entament aujourd’hui à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, la troisième journée du Grand Défi Pierre Lavoie.

Quatre étapes sont au menu au cours de la journée qui se terminera tard dans la nuit à Lachute et les cyclistes feront escale à Mont-Tremblant, Gatineau et Montebello.

«Là il a recommencé à pleuvoir, on n’est pas chanceux, mais au moins il ne fait pas trop froid alors c’est dur quand même sur le moral on commence à la sentir à la troisième journée, mais on se dit qu’on est des centaines de cyclistes ensemble pour une bonne cause», dit la chef d’antenne de LCN Julie Marcoux qui en est à sa sixième participation.

Hier, les participants ont aussi bravé la pluie et le manque de sommeil en roulant de Québec à Sainte-Agathe-des-Monts, mais le désir d’encourager les jeunes à adopter des habitudes de vie saines semble plus fort que tout.

«On s’encourage entre nous et on le sait pourquoi on est impliqués, c’est pour faire bouger les gens au Québec, pour faire bouger les jeunes (...) tout seuls on ne peut pas faire grand-chose, mais c’est en groupe qu’on peut changer les choses», lance Julie Marcoux.

TVA Nouvelles

Le point culminant de ce parcours de mille kilomètres aura lieu demain après-midi alors que les participants du Grand Défi Pierre Lavoie arriveront au Stade olympique.