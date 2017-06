La France propose son aide pour déterminer les causes de l'incendie

La France a proposé samedi son aide pour participer à «l'expertise de l'identification des causes de l'incendie et des facteurs de propagation» de la Grenfell Tower, survenu à Londres.

Le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, a également demandé «une évaluation rapide de la réglementation "sécurité incendie" en France», selon un communiqué.

La propagation de l'incendie, qui a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi une tour de 24 étages, aurait été favorisée par le revêtement installé sur la façade.

Au moins 30 personnes ont trouvé la mort et 28 autres sont portées disparues et présumées mortes, selon la police londonienne.

En outre, le ministre rappelle à «tous les constructeurs, propriétaires et gestionnaires d'immeubles», «l'exigence» de respecter «rigoureusement» les dispositions réglementaires ainsi que de mener régulièrement et «de manière proactive» des exercices de prévention, de sensibilisation et d'évacuation face au risque d'incendie.

Les bâtiments de grande et très grande hauteur font l'objet d'une réglementation spécifique et particulièrement stricte.