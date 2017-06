L’accusé de la tuerie à La Loche présente des excuses

L’adolescent qui a tué quatre personnes et qui en a blessé sept autres l'an dernier à La Loche, en Saskatchewan, a présenté ses excuses à son procès.

Lors des audiences de détermination de sa peine pour la tuerie perpétrée en janvier 2016, il s’est excusé à chacune des victimes pour tout le tort qu’il a commis, a rapporté Global News.

«Je m’excuse d’avoir ruiné votre vie», a dit vendredi l’accusé, qui avait 17 ans au moment du crime survenu dans la communauté autochtone de La Loche.

Le 21 janvier 2016, l’enseignant Adam Wood, âgé de 35 ans, et l’éducatrice Marie Janvier, âgée de 21 ans, ont été tués par balle à l’école de La Loche. De plus, les deux frères Drayden et Dayne Fontaine, âgés de 13 et 17 ans, ont été assassinés dans une résidence privée.

Sept autres personnes ont aussi été atteintes par balle et ont été sérieusement blessées.

Vendredi, pendant une quinzaine de minutes, il a lu une déclaration dans laquelle il avait un mot pour chacun. Il s’est adressé directement à chacune des quatre personnes mortes comme si elles étaient présentes dans la salle.

À l’enseignant et à l’éducatrice, il leur a dit qu’ils n’étaient pas sa cible. «Je ne vous connaissais pas, mais j’ai entendu dire que vous étiez des gens bien», a-t-il indiqué. Aux frères Fontaine, il a confié non sans retenir ses larmes qu’il leur parlait souvent, espérant qu’ils soient à ses côtés. Il a également eu des mots pour les personnes blessées.

C’est au mois d’août prochain que les avocats présenteront les arguments finaux. On ne sait toujours pas si l’accusé sera jugé comme un adulte ou non.