«Les bagnoles 3»: Comme une petite erreur de pilotage

Apparemment, le troisième volet de la franchise «Les bagnoles» ne sait pas trop à quel public il s’adresse, car Flash McQueen (voix d’Owen Wilson en version originale) se pose des questions sur son âge!

Les deux premiers «Les bagnoles» s’adressaient sans conteste à un très jeune public. Tant les petites filles que les petits garçons s’amusaient à admirer les exploits du numéro 95 et de ses mésaventures.

Dans «Les bagnoles 3», le sujet très - voire trop - sérieux ne manquera pas d’étonner les parents présents dans la salle tant l’intrigue correspond plus à leurs préoccupations qu’à celles de leur progéniture.En effet, Flash perd une course, et son titre.

Le nouveau champion, Jackson Storm (voix d’Armie Hammer) est une jeune voiture bénéficiant d’un entraînement à la fine pointe de la technologie. Flash commence donc à se demander - et les commentateurs sportifs ainsi que ses rivaux enfoncent le clou - si le temps n'est pas venu pour lui de prendre sa retraite.

Il décide de s’entraîner avec Cruz Ramirez (Cristela Alonzo), qui travaille pour l’écurie de Rust-eze, rachetée par Sterling (Nathan Fillion). Mais les choses sont plus complexes qu’il y paraît, Flash n’ayant plus ses réflexes d’antan.

Mais parce qu’on est dans un film d’animation de Pixar et que tout se termine pour le mieux, notre vaillante bagnole va persévérer et donc retrouver sa gloire passée. Parallèlement, Cruz découvrira sa vocation en se méritant le respect de tous.Réalisé par Brian Fee, dont il s’agit du premier long métrage, «Les bagnoles 3» mise, côté visuel, sur ce qui plaît aux petits. Les couleurs sont éclatantes, les courses amusantes.

Flash fait encore vibrer les enfants s’il faut en croire l’attention portée au film par une salle remplie lors de l’avant-première montréalaise.

Par contre, l’absence de rires enfantins pendant les 109 minutes que dure le long métrage d’animation a de quoi surprendre.

Peut-être, dans ce contexte, est-il temps pour Pixar de penser à remiser «Les bagnoles» au garage ou encore de sortir leurs prochaines aventures directement en DVD, car l’essoufflement est évident et les studios - propriété de Disney - ne peuvent pas toujours être aussi bien inspirés que pour «Histoire de jouets».

Note: 3 sur 5