Les Daimon Rider's tiennent leur party sur la Rive-Sud de Québec

Un rassemblement d’amateurs de grosses motos et de voitures sport et anciennes n’est pas passé inaperçu samedi à Saint-Lambert-de-Lauzon, à quelques kilomètres au sud de Lévis sur la Rive-Sud de Québec.

Environ 150 personnes étaient attendues à cet événement organisé par les Daimon Rider’s, un club de motards disant être «orienté vers l’aide et la générosité» et avoir comme buts communs la moto et les causes sociales et humanitaires.

Des citoyens ont remarqué la présence de barrages routiers dans le secteur. C’est que le party annuel des Daimon Rider’s, avec la présence de motos de gros calibres, a aussi attiré l’attention de la police qui a procédé à des vérifications diverses auprès des participants et sur leurs véhicules au cours de la journée.