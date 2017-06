Les dates clés de l’affaire Cosby

Le procès de l'acteur américain Bill Cosby a été annulé samedi, le jury n'étant pas parvenu à déterminer un verdict à l'unanimité, mais le ministère public a déjà annoncé la tenue d'un second procès. Voici quelques dates importantes de l’affaire Cosby.

Novembre 2002

Bill Cosby rencontre la Canadienne Andrea Constand, directrice des opérations de l'équipe féminine de basketball de l'Université de Temple de Philadelphie. Diplômé de l’université, ce dernier lui propose de devenir son mentor.

Janvier-février 2004

Agression présumée d’Andrea Constand par Bill Cosby à sa maison en Pennsylvanie. L’ancienne vedette du «Cosby Show» aurait drogué la femme avec un puissant analgésique avant de l’agresser.

Janvier 2005

De retour au Canada depuis plusieurs mois, Andrea Constand dépose une plainte auprès de la police régionale de Durham, en banlieue de Toronto, ce qui déclenche une première enquête criminelle en Pennsylvanie et Cosby est interrogé.

Février 2005

Une autre présumée victime fait une sortie publique. Tamara Green allègue avoir été agressée par Cosby durant les années 1970. Quelques jours plus tard, la police indique que Cosby ne sera pas accusé.

Mars 2005

Andrea Constand dépose une poursuite civile contre Cosby dans laquelle 13 autres présumées victimes allèguent avoir été agressées par la vedette. Cosby affirme dans une déposition qu’Andrea Constand était consentante et qu’il lui aurait seulement donné du Benadryl. Une seule des autres victimes présumées témoignera finalement, soit Kelly Johnson.

De l’été 2005 jusqu’à l’automne 2006: d’autres présumées victimes allèguent dans des entrevues avoir été droguées puis agressées par Cosby.

Novembre 2014

L’équipe de crise qui épaule Cosby tente de renverser la vapeur sur les médias sociaux, où il se fait crucifier. Une autre victime alléguée, Barbara Bowman, signe un texte percutant dans le «Washington Post» coiffé du titre «Bill Cosby m’a violée. Pourquoi a-t-il fallu 30 ans pour que les gens me croient?»

D’autres femmes sortent à leur tour et accusent Cosby de les avoir droguées et violées.

Les reprises de la comédie «The Cosby Show» sont retirées des ondes et NBC et Netflix abandonnent des projets avec la vedette.

Un ancien employé de NBC dit qu’il a déjà payé huit femmes, à la demande de Cosby, pour qu’elles ne parlent pas.

Décembre 2014

La femme de Cosby depuis 1964, Camille Coby, fait une sortie publique pour soutenir son mari, de même que leur fille Evin.

Janvier 2015

Phylicia Rashad, qui jouait la femme de Cosby dans «The Cosby Show», affirme qu’elle n’a jamais été témoin de gestes comme ceux qu’une douzaine de femmes reprochent à son ancien partenaire de jeu. Elle parle de la «destruction d’une légende».

Trois autres présumées victimes sortent de l’ombre, dont l’une qui dit avoir pris une « grosse pilule blanche» et s’être ensuite réveillée au lit avec Cosby. Ce dernier a soutenu qu’il s’agissait de relations consensuelles.

Juillet 2015

Les documents de cour datant de 2005, lors de la poursuite engagée par la Canadienne Andrea Constand, font surface, dans lesquels Cosby admet avoir donné à une femme du Quaaludes, un sédatif dont les effets s’apparentent à ceux des barbituriques. Cosby y déclare avoir obtenu ce médicament dans l’idée de le donner à une femme avec qui il voulait avoir des rapports sexuels.

Le «New York Magazine» photographie 35 femmes qui accusent Cosby de les avoir agressées

Décembre 2015

Cosby poursuit en diffamation plusieurs femmes qui l’accusent d’inconduite sexuelle.

Selon un décompte, plus de 50 femmes se sont manifestées pour dénoncer de présumées agressions sexuelles commisses par Cosby, qui n’a toujours pas été accusé.

On apprendra plus tard qu’il avait été accusé à la mi-décembre d’avoir drogué et agressé Andrea Constand en 2004. Il n’enregistre aucun plaidoyer et n’a finalement pas à payer 1 million $ de caution.

Juillet 2016

On apprend que Bill Cosby est désormais complètement aveugle après avoir souffert d’une maladie dégénérative.

Mai 2017

La sélection du jury en vue du procès de Cosby est complétée en deux jours. Il comprend sept hommes et cinq femmes, dont deux Afro-Américains.

Juin 2017

Le procès s’amorce le 5 juin, Cosby se pointe au bras de l’actrice Keshia Knight Pulliam, qui jouait sa fille dans «The Cosby Show».

Le 17 juin, le procès avorte parce que le jury n’arrive pas à déterminer un jugement unanime.

La poursuite évoque sur le champ son intention de ne pas en rester là.