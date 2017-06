Presque super héros: ces acteurs qui ont failli sauver le monde

Robert Downey Jr. ne devait pas incarner Iron Man, pas plus que Scarlett Johansson ne devait être la Veuve noire. Car, avant que les célébrités bien connues soient choisies pour incarner les super héros auxquels ils sont désormais associés, d’autres noms circulaient...

Iron Man

La carrière de Robert Downey Jr. a bien failli ne jamais être relancée par son rôle du milliardaire inventeur Tony Stark, alias Iron Man. Car, au départ, c’est Tom Cruise qui devait prêter ses traits au séduisant super héros. En effet, en 1998 - soit 10 ans avant la sortie du premier long métrage - l’acteur avait entamé des négociations sérieuses avec les studios Universal (à l’époque titulaires des droits) afin de produire le film en plus d’en être la vedette. Mais, le temps passant, d’autres projets ont pris le dessus, dont la franchise «Mission: Impossible». Nicolas Cage avait aussi exprimé son intérêt pour le rôle, de même que Hugh Jackman (le futur Wolverine!) et Universal avait également pensé à Quentin Tarantino et Joss Whedon comme réalisateurs!

Superman

Dans les années 1990, soit 10 ans après la sortie de «Superman IV» avec Christopher Reeve, les studios Warner cherchent à redémarrer la franchise. Kevin Smith est embauché pour écrire le scénario que réalisera Tim Burton et c’est Nicolas Cage qui est choisi pour incarner Clark Kent / Superman. Mais le projet dérape de manière telle que les patrons des studios enterrent ce long métrage intitulé «Superman Lives» ne verra finalement jamais le jour.

Green Lantern

Ryan Reynolds a eu le douteux honneur d’incarner Hal Jordan, mieux connu sous le nom de Green Lantern dans le flop du même nom sorti en 2011. Ce qui est intéressant à savoir c’est que bon nombre de vedettes voulaient participer à ce projet. Ainsi, au terme des auditions pour le rôle, qui se sont déroulées entre décembre 2008 et juillet 2009, Bradley Cooper, Jared Leto et Justin Timberlake - en plus de Ryan Reynolds - figuraient dans la liste finale des acteurs qui intéressaient fortement les producteurs.

Thor

S’il y a un rôle pour lequel bon nombre de prétendants se sont bousculés au portillon, c’est bien celui du dieu Thor, tenu par Chris Hemsworth. Au début du processus d’auditions, Channing Tatum - qui sortait alors d’une série de comédies romantiques à succès - arrivait en tête, puis Tom Hiddleston s’est ajouté, et c’est sans compter Liam Hemsworth - le frère de Chris - qui a parfaitement réussi son audition. Il a fallu l’intervention de Joss Whedon («Les Avengers»), pour que le rôle lui revienne, Chris ayant initialement raté son audition finale.

Loki

Avant que Tom Hiddleston soit choisi, c’est Jim Carrey qui avait la faveur des patrons des studios!

Capitaine America

On le sait, ce justicier sorti tout droit de l’après-guerre est l’incarnation même des valeurs américaines. Si Chris Evans s’avère un interprète dont le physique colle au rôle, il faut savoir que Will Smith a été le premier choix des studios pendant longtemps, lui qui s’est finalement retrouvé en Deadshot dans «L’escadron suicide».

La veuve noire

Scarlett Johansson s’est parfaitement intégrée à l’équipe des Avengers. Mais, au départ, le rôle de Natasha Romanoff, alias la Veuve noire était prévu pour Emily Blunt et lui avait été offert. Malheureusement, un conflit d’horaire l’a empêché d’accepter d’incarner cette super héroïne efficace!

Star Lord

Impossible de penser à Star Lord des «Gardiens de la galaxie» sans avoir immédiatement en tête le visage de Chris Pratt et son humour parfait pour ce personnage. Son concurrent le plus féroce a été Aaron Paul, de la télésérie «Breaking Bad», qui s’est battu jusqu’au bout pour tenter de décrocher le rôle.

Docteur Strange

Le plus éclaté des super héros de Marvel a attendu 2016 avant d’avoir un long métrage dédié. Dès les débuts du projet, les studios et les scénaristes avaient un seul acteur en tête: Benedict Cumberbatch. Malheureusement, le Britannique avait d’autres engagements professionnels. Les producteurs ont donc commencé à considérer d’autres acteurs, dont Matthew McConaughey, Jared Leto, Ethan Hawke, Jake Gyllenhaal et Ewan McGregor... mais sans succès.

Finalement, les dates de tournage de la superproduction ont été modifiées pour pouvoir accommoder Benedict Cumberbatch!