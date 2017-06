Se salir pour la cause lors de l'Ultime conquête

Les amateurs de défis et de sensations fortes ont été servis samedi à Québec à l'occasion de la quatrième course l'Ultime conquête, qui s'est déroulée au Collège de Champigny.

«C'est une belle aventure avec la famille! Détermination avec les jeunes, parce que c'est quand même 5 kilomètres! C'était bien!», a dit un participant enthousiaste.

Ils sont plus de 1000 à s'être salis pour la bonne cause. «J'en avais sur les dents tantôt! Les gars riaient! Puis, comme c'est pour une bonne cause, c'est vraiment cool!», a témoigné un autre.

Tous les profits amassés, par les frais d'inscription et les commanditaires, sont versés à la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés de l'est du Québec.

«Ceux qui font beaucoup d'activité physique aiment aujourd'hui ce genre d'activité! Je l'ai fait deux ans sur quatre, mais en raison d'une blessure je dois passer mon tour. Ce n'est que partie remise pour l'an prochain», a expliqué le vice-président et directeur général d'Ameublements Tanguay, Jacques Tanguay.

L'Ultime conquête est un parcours composé d'une vingtaine d'épreuves, sur une distance de 5 km.

Il y a des fossés de boue, beaucoup d'eau et des structures à escalader tout au long de la course. Il faut s'attendre à avoir quelques surprises puisque des personnages thématiques sont installés un peu partout pour surprendre les sportifs.

Plus de 50 000 $ ont été amassés. Pour ceux qui voudront relever le défi l'an prochain, L'Ultime conquête sera de retour en juin 2018.