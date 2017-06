Tom Cruise, l’acteur bien-aimé

Malgré ses convictions religieuses controversées et les nombreuses rumeurs qui courent à son sujet, l’acteur jouit d’une popularité qui ne se dément pas. Depuis 30 ans, il fait courir les foules et règne au sommet du star-système hollywoodien. Cap sur le paradoxe Tom Cruise.

«La momie»: film de peur

Tyler Colt (Tom Cruise) est un soldat des forces spéciales envoyé dans le désert irakien pour combattre le terrorisme. Hélas, il se retrouve plutôt dans un tombeau abritant la momie d’une princesse au destin tragique (Sofia Boutella) qui revient à la vie pour exercer sa fureur. Alors que les films de la trilogie nous ont habitués à des confrontations plutôt bon enfant, cette nouvelle mouture s’annonce plus terrifiante, ne serait-ce que par le réalisme de ses effets visuels. Tourné en Angleterre et en Namibie, le long-métrage met aussi en vedette Russell Crowe, qui collabore pour la première fois avec Cruise. «Tom et moi, on se connaît depuis 1992; on s’est rencontrés à un barbecue chez Naomi Watts. On attendait simplement le bon projet pour travailler ensemble», a mentionné la vedette de «Gladiator» à un journaliste de Fairfax Media. Voilà un duo fort prometteur!

Des projets plein la tête

La star n’est pas homme à se tourner les pouces, comme en fait foi son emploi du temps des plus chargés.

• Le 29 septembre aura lieu la sortie très attendue du film «American Made», inspiré de l’histoire vraie d’un trafiquant de drogue qui a collaboré avec la CIA dans les années 1980. Le tournage, qui s’est déroulé en Colombie en 2015, a été ébranlé par la mort de deux membres de l’équipe technique dans un écrasement d’avion.

• L’acteur a récemment séjourné plusieurs semaines dans la Ville Lumière pour le tournage de «Mission: Impossible 6», dont il tient la vedette. Tom, qui effectue lui-même toutes ses cascades, a impressionné les Parisiens en tournant des scènes spectaculaires dans les rues. La sortie du film est prévue pour juillet 2018.

• Cruise a récemment annoncé que le film qui l’a rendu célèbre aurait droit à une suite. «C’est vrai. Je commencerai probablement le tournage au cours de la prochaine année. Ça va se faire!» a-t-il mentionné lors de son passage à l’émission australienne «Sunrise» en parlant de «Top Gun 2», qui devrait prendre l’affiche en 2019.

La scientologie à tout prix

Adepte de l’Église de scientologie, Tom s’est attiré de nombreuses critiques en affirmant sa foi haut et fort. En 2012, le magazine «Vanity Fair» a révélé le processus de sélection tordu ayant mené au mariage de l’acteur avec Katie Holmes, célébré en 2006. L’actrice Leah Remini, qui a quitté l’organisation religieuse en 2013, a aussi affirmé que la deuxième épouse de la star, Nicole Kidman, avait vu ses enfants lui tourner le dos après son départ de l’Église. Interrogée à ce sujet par une journaliste d’«ITV News», la vedette de «Jack Reacher» a balayé ces accusations du revers de la main. «C’est une belle religion dont je suis extrêmement fier. La scientologie m’a beaucoup aidé dans ma vie et je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans elle», a tenu à rappeler celui qui a été initié à la doctrine de L. Ron Hubbard par sa première épouse, Mimi Rogers, à la fin des années 1980.

Un vrai pro!

Les professionnels de l’industrie du cinéma sont unanimes: il fait bon travailler avec Tom Cruise. «Le professionnalisme et l’éthique de travail de cet homme sont incroyables. Il attribue une grande partie de son succès au fait d’être ponctuel, d’être poli et de connaître le nom des gens avec qui il travaille», a affirmé Jonathan Lipnicki, qui a connu la gloire en interprétant le petit Ray Boyd dans «Jerry Maguire». «Je n’ai jamais rencontré une personne aussi créative, enthousiaste et coopérative», a mentionné le réalisateur Drew Goddard, à «Entertainment Weekly». Cruise doit sa réputation enviable à son attitude positive, mais aussi à la gentillesse dont il fait preuve à l’égard de ses admirateurs. Le 22 mai, lors de la première australienne du film «La Momie», il a passé un long moment à discuter avec les gens qui s’étaient déplacés pour le voir. Cet exemple illustre à merveille la disponibilité d’une star qui, malgré 30 ans de carrière et une fortune évaluée à 500 millions de dollars, a su garder les pieds sur terre.

Un père absent?

Si Tom Cruise est très proche des enfants qu’il a adoptés du temps de son mariage avec Nicole Kidman, il en va tout autrement de sa cadette, Suri, née de ses amours avec Katie Holmes. Après le divorce de ses parents, la fillette de 11 ans a passé plus de 3 ans sans voir son célèbre paternel. «Les gens s’imaginent que Tom va réclamer la garde de Suri, mais il ne l’a pas contactée depuis des années», a confié une source à «Gossip Cop». Selon «Us Weekly», père et fille auraient renoué lors d’un séjour dans la campagne anglaise, en juillet dernier. Il n’en demeure pas moins que l’abandon de l’acteur fait jaser, d’autant plus qu’il entretient une relation chaleureuse avec ses aînés, Isabella, 24 ans, et Connor, 22 ans, fervents adeptes de la scientologie...

Cinq films pour le redécouvrir

«Top Gun» (1986)

L’apprenti pilote fougueux interprété par Tom a fait de lui une star.

«Des hommes d’honneur» (1992)

Demi Moore et Jack Nicholson lui donnent la réplique dans ce drame captivant.

«Jerry Maguire» (1996)

Ce rôle en or lui a valu une nomination en tant que meilleur acteur aux Oscars.

«Un ciel couleur vanille» (2001)

L’acteur croise le fer avec Penélope Cruz dans un chassé-croisé surréaliste.

«Rapport minoritaire» (2002)

Le meilleur de la science-fiction et un Tom Cruise au sommet de sa forme.