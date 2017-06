«Transformers: le dernier chevalier»: La mythologie des robots...

Cinquième volet de la saga des «Transformers», toujours réalisé par Michael Bay, ce nouvel opus souhaite présenter aux amateurs des éléments sur les origines de ces robots. Et, aux côtés de Mark Wahlberg, désormais récurrent, on trouve de tout nouveaux personnages... incluant un petit robot tout mignon!

L’an dernier, sur le plateau de tournage de Portland, aux États-Unis, le producteur Lorenzeo di Bonaventura avait annoncé leurs couleurs.

«On verra des choses qui contribuent à poser des fondations, sans nécessairement être conscient que cela sera utilisé dans un autre film. Dans ce long métrage, on trouve deux ou trois choses d’importance pour de potentiels films dérivés, puis plein de petits détails. Mais attention, «Le dernier chevalier» ne met pas la table pour d’autres volets! [...] Le long métrage ouvre cet univers d’une manière très provocante. Il ouvre un tout nouveau pan d’histoire sur ce que sont les Transformers, d’où ils viennent, comment les humains se rattachent à eux et comment ils se rattachent entre eux.»

Optimus Prime?

Le leader des Autobots est parti à la recherche des Créateurs dans le film précédent, un élément indiquant qu’il sera moins présent dans ce long métrage, même si la sous-intrigue le concernant répondra aux interrogations des admirateurs.

«Nous nous sommes posé une question des plus intéressantes, a ainsi expliqué le producteur. Optimus continuerait-il de mener les Autobots dans les prochains films? Ici, nous avons décidé de faire un pas dans cette direction et c’est un peu comme de faire un film sur Batman sans Batman. C’est difficile de ne pas le voir prendre part aux événements. Doit-il, pour autant, être le leader principal? Non. Nous questionnons cela et Optimus aussi.»

Les humains, eux, seront bien là - Michael Bay promet aussi un méchant qui sera moins évident à discerner dès le début du film - et parmi eux la Transformers Reaction Force (TRF), une force dédiée à l’extermination des Transformers, quelle que soit leur allégeance, menée par Santos (Santiago Cabrera).Cade Yaeger (Mark Wahlberg) est de retour et protège les Autobots des visées de la TRF. Mais les années ont passé depuis «L’ère de l’extinction» et le héros malgré lui a pris un coup de vieux.

«Je suis plus vieux, plus lent. Cade vit ailleurs et est en fuite», de dire l’acteur, sans rien révéler des épreuves qui l’attendent, si ce n’est qu’il est rencontre la jeune Izabella (Isabela Moner) ainsi que Vivian (Laura Haddock), qui aura un rôle non négligeable dans l’intrigue principale.

Évidemment, un film de Michael Bay - surtout un «Transformers»! - se doit d’inclure des scènes d’action à couper le souffle ainsi que des effets spéciaux grandioses. Avec son budget de 260 millions $, il est évident que le cinéaste n’a pas lésiné sur les visuels. Ainsi, pour Mike Gunther, responsable des cascades, «c’est comme le Super Bowl tous les jours! [...] Michael Bay arrive et lance des idées qui me gardent réveillé toute la nuit, parce qu’il faut que je trouve une manière de les réaliser avec le temps et les moyens limités dont nous disposons.»

John Frazier, superviseur des effets spéciaux, a relayé les mêmes sentiments. «Michael a une vision pour ce genre de films et il a quelque chose d’un génie fou, d’un génie frustré. Tout est dans sa tête et il nous incombe de l’extraire de son cerveau... pas deux ou six mois avant le tournage, mais alors qu’il arrive sur le plateau! C’est à ce moment-là que nous apprenons ce qu’il veut voir cette journée-là!»On sait aussi - mais toujours sans détails aptes à révéler des secrets de l’intrigue - qu’une scène impressionnante se déroule au Moyen-âge et comporte des centaines de chevaux. Une autre, la plus difficile à tourner selon Mike Gunther, a été celle, filmée par drone, dans laquelle un Transformer s’écrase dans un bâtiment de 10 étages qui, lui, fait tomber un immeuble de 28 étages. Tout un programme!

Une Vespa mignonne comme tout!

Aux côtés d’Isabela Moner - la jeune actrice incarne une orpheline qui a perdu ses parents lors de la bataille de Chicago - on peut voir un robot pas comme les autres. Ancienne Vespa, Squeeks est un «Autobot qui n’arrive pas à se transformer et avec lequel nous nous amusons beaucoup. Il a l’air inoffensif, mais il va se révéler indispensable lors d’un moment particulièrement important», a souligné Lorenzeo di Bonaventura.

De mini dinosaures...

D’après plusieurs confidences du producteur, Grimlock le dinobot est de retour et on le voit bien plus longtemps que dans le volet précédent. Apparemment, il est la vedette du début de «Transformers: le dernier chevalier» et son rôle ne se limite pas à être la monture d’Optimus Prime. Mais ce n’est pas tout! Grimlock sera le professeur de petits Transformers T-Rex à qui il va apprendre à cracher du feu. Toujours selon le producteur, Grimlock est un peu «comme un chien fou» dans ce long métrage.

Et ça continue...

«Transformers: le dernier chevalier» n’est qu’un volet de la saga. Car, après ce long métrage, les fans en mal de robots pourront retrouver leurs personnages préférés dans les films suivants:

- 8 juin 2018 : le film dérivé sur Bumblebee fera son apparition dans les salles du monde entier. Selon Lorenzeo di Bonaventura, il n’est pas question de retrouver tous les Transformers puisqu’il s’agit uniquement de l’histoire de cet Autobot. Travis Knight, cinéaste de l’excellent «Kubo et l’épée magique» et animateur chez les studios Laïka, est à la barre de ce long métrage qui racontera les origines du robot tout jaune.

- 28 juin 2019 : un sixième «Transformers» arrivera en salle et sera une suite du «Dernier chevalier». Pour l’instant, aucun réalisateur n’a encore été embauché et le scénario n’est pas connu.«Transformers: le dernier chevalier» déboule sur les écrans de la province dès le 21 juin