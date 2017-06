Un homme possiblement dangereux en liberté illégale

La Sûreté du Québec (SQ) a lancé un mandat de recherche pour retrouver un homme en liberté illégale.

Dany Awashish est âgé de 41 ans, il mesure 1,82 m (6 pi) et pèse environ 118 kg (260lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns ainsi qu’une coupure à la main gauche. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une chemise à carreaux noir et vert, des bermudas et des souliers noirs.

L’homme aurait quitté la maison de transition le 15 juin et ne serait jamais revenu. Selon la SQ, il pourrait se trouver sur l’île de Montréal ou dans la réserve d’Obedjiwan.

«Cet individu pourrait représenter un danger», a souligné la SQ vendredi.

Toute personne ayant des informations à son sujet est invitée à communiquer avec le 9-1-1 ou à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.