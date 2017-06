«Un sac de billes»: à voir en famille!

L’adaptation des souvenirs d’enfance de Joseph Joffo par le Québécois Christian Duguay et qui met en vedette Patrick Bruel ne manque pas d’intérêt.

Depuis «Jappeloup» (2013), Christian Duguay réalise des productions en France, se spécialisant dans le «feel good movie» familial, ce qui n’empêche ni un scénario prenant, ni une certaine dose de drame.

En s’attaquant à «Un sac de billes», œuvre lue par tous les écoliers de France et déjà portée à l’écran en 1975 par Jacques Doillon, qui en avait fait un long métrage s’adressant résolument aux enfants à partir de 10 ans (comme le récit littéraire), le cinéaste prenait un risque.

Christian Duguay a donc choisi une voie différente, s’éloignant à dessin de son prédécesseur, tout en conservant la trame narrative originale. L’histoire est celle Joseph (Dorian Le Clech) et Maurice (Batyste Fleurial Palmieri), les deux cadets de Roman (Patrick Bruel est absolument formidable) et Anna (Elsa Zylberstein) Joffo. Ils vivent à Paris, mais, avec l’occupation de la capitale par les Allemands, Roman sent qu’il est temps de mettre la famille à l’abri.

Les deux enfants - Joseph a 10 ans lorsque débute le récit en 1941 et Maurice, 12 - partent alors pour la zone libre, dans le sud de la France, et dans laquelle les juifs ne sont pas recherchés. Le voyage n’est pas sans danger, les deux frères sont à deux doigts de se faire prendre et ne doivent qu’à la chance - et à la gentillesse d’inconnus - de retrouver leur famille. Malheureusement, les tribulations des Joffo ne s’arrêtent pas là...

Le cinéaste, qui a également signé le scénario avec Benoît Guichard, Laurent Zeitoun, Alexandra Geismar et Jonathan Allouche, a pris le parti de moderniser l’œuvre. Le rythme est donc soutenu (on peut même parler de suspense et d’action) malgré plusieurs scènes plus «calmes» et sereines dédiées à la famille. Christian Duguay a aussi choisi de ne pas conserver le regard de Joseph Joffo sur l’absurdité de cette guerre, mais d’en montrer toute la violence (pas une goutte de sang n’est visible par contre), que ce soit au travers d’arrestations ou de l’assassinat d’un résistant et dont sont témoins les deux enfants.

Autre changement - et on ne peut que le comprendre au vu de la performance de Patrick Bruel, sa meilleure en carrière -, le rôle du père a été considérablement étoffé, l’homme prenant une place importante dans ce récit émouvant qui s’adresse clairement aux préados (en fonction de leur maturité) et adolescents. Oui, on a la gorge serrée, oui, certains même verseront une larme et le film de 110 minutes est nimbé d’une lueur d’espoir.

Note : 3,5 sur 5