Une première étape pour Pierre Lavoie et sa femme au Grand défi

Pour la première fois en neuf ans, Pierre Lavoie était accompagné de sa femme Lynne Routhier pour une étape du Grand Défi Pierre Lavoie.

Le couple a parcouru la distance entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant.

«C’est l’une des plus belles journées de ma vie. Je me sens chez moi à Mont-Tremblant à cause des compétitions Ironman et des demi-marathons. On vient toujours ici et quand j’ai vu la montagne, je pleurais depuis un kilomètre. J’étais vraiment émue. Je suis fière d’avoir fait ma première étape vers Tremblant», a dit fièrement Mme Routhier à la caméra de TVA Nouvelles.

Le fondateur du Grand Défi a rappelé que Mont-Tremblant est devenue une ville de sports au cours des dernières années.

«Le Ironman a donné une couleur particulière. On voit les gens courir, nager et faire du vélo. Le Grand Défi, c’est notre couleur que nous apportons avec la vaste expérience des compétitions dans lesquelles nous avons participé», affirme-t-il.

Direction Gatineau

Après avoir atteint Mont-Tremblant dans les Laurentides, le Grand Défi Pierre Lavoie se dirige vers Gatineau en Outaouais.

La route sera plus ardue en raison des nombreuses dénivellations. «Ceux qui feront cette étape seront les experts de chacune des équipes», soutient-il.

Les 1000 cyclistes sont attendus dimanche au Stade olympique pour la fin de la neuvième édition.