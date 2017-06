Vacances: 9 tout inclus au Québec

Envie de vacances reposantes? Voici neuf idées d’escapades estivales au Québec en forfait tout compris. Adieu la préparation de repas et le lavage de vaisselle!

Centre de villégiature Jouvence - Cantons-de-l’Est

Aux abords du lac Stukely, dans le parc national du Mont-Orford, ce centre de villégiature propose une large programmation d’activités avec des animateurs chevronnés. Canot, kayak, baignade, escalade, tir à l’arc, randonnée pédestre, tyrolienne... voilà qui rivalise avec le Club Med! Au total, le site compte 125 chambres, réparties dans de petits chalets, de grands pavillons ou encore une auberge réservée aux adultes.

Prix: à partir de 386 $ par jour pour une famille de quatre (pension complète)

www.jouvence.com

Pohénégamook Santé Plein Air - Bas-Saint-Laurent

Devant le lac Pohénégamook, enfoncé dans les terres du Bas-Saint-Laurent, ce centre de villégiature promet un séjour enrichissant aux petits et grand. Planche à voile, voilier, rabaska, planche à pagaie, canot, escalade en montagne ou sur tour... Plusieurs types d’hébergement sont disponibles: camping, auberge, chalet ou prêt-à-camper.

Prix: à partir de 373 $ par personne pour un séjour de cinq nuits en occupation quadruple (pension complète)

www.pohenegamook.com

Manoir d’Youville - Montérégie

À 20 minutes de Montréal, cet ancien couvent des Sœurs Grises est la destination idéale pour se ressourcer sans se ruiner. En solo, en couple ou entre amis, on peut y admirer de magnifiques couchers de soleil, marcher dans un refuge faunique, s’adonner à de belles balades à vélo ou plonger dans une piscine chauffée. Surplombant le lac Saint-Louis et entouré d’arbres matures, le bâtiment compte 116 petites chambres modestes avec toilettes et douches à l’étage.

Prix à partir de : 73 $ par personne par nuit en occupation double (pension complète) manoirdyouville.ca

Village Vacances Petit Saguenay - Saguenay

Dominant le fjord du Saguenay, ce centre de vacances vous amène loin de votre quotidien. Depuis son immense batture de sable de 3,7 km, les occasions d’observer les bélugas ne manquent pas. Avec ou sans animation, plusieurs activités de plein air sont possibles pour tous les groupes d’âge: piscine, piste d’hébertisme, randonnée pédestre, kayak de mer, yoga et zodiac. Au total, 37 chalets et 61 emplacements de camping permettent d’y séjourner.

Prix: à partir de 88,50 $ par personne par nuit en occupation famille de quatre (pension complète; un supplément s’ajoute pour certaines activités) www.villlagevacances.ca

Station touristique Duchesnay - Québec

Situé au cœur de la région de la Jacques-Cartier, ce centre touristique convie les familles en quête de nature. Il faut d’ailleurs être un peu sportif pour profiter de la totalité du territoire, qui compte 25,7 km de sentiers de randonnée pédestre et 68 km de pistes cyclables. Avec son lac pour pratiquer des sports nautiques et son parc d’hébertisme pour s’exalter, cette station de plein air convient parfaitement aux familles. Le soir venu, les enfants se rendent à la piscine, tandis que les parents peuvent se détendre le temps d’une séance de thermothérapie.

Prix: à partir de 113,50 $ par personne en occupation double (dîner non inclus)

www.sepaq.com/ct/duc

La Salicorne - Îles de la Madeleine

Située à l’extrémité nord-est de l’archipel des Îles de la Madeleine, sur l’île de la Grande Entrée, l’auberge La Salicorne est bordée d’une lagune, d’une petite forêt et d’une île sauvage. En plus des randonnées pédestres sur les plages environnantes, on peut participer à des excursions de kayak dans les grottes du littoral, essayer la planche à pagaie ou s’initier au surf cerf-volant («kitesurf»).

Prix: à partir de 122 $ par personne (dîner non inclus).

www.salicorne.ca

Auberge de montagne des Chic-Chocs - Gaspésie

Dans la réserve faunique de Matane, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs est unique en son genre. Au cœur d’un territoire naturel incomparable, on s’exerce à la randonnée pédestre et au vélo de montagne sur de multiples pistes au fort dénivelé. Votre séjour est agrémenté d’un service quatre étoiles et d’un menu de haute qualité à partager avec tous les convives à une seule et longue table.

Prix: à partir de 210 $ par personne en occupation double pension complète).

sepaq.com/ct/amc

Auberge du Lac Taureau - Lanaudière

Situé sur une péninsule de sable doré, cet établissement quatre étoiles rivalise avec les plus beaux «tout inclus» du sud. Situé à Saint-Michel-des-Saint, devant un immense lac, le centre de villégiature propose l’hébergement en chalet ou en auberge. Sur place, on pourra profiter de sept kilomètres de plage de sable fin, de la piscine intérieure ou des équipements sportifs tels que canot, kayak, terrain de tennis et autres. Tous les jours, des animateurs organisent des activités pour toute la famille.

Prix: à partir de 1499 $ pour la famille pour un séjour de six jours et cinq nuits (dîner non inclus).

www.lactaureau.com

Ferme 5 étoiles - Manicouagan

À 15 minutes de Tadoussac, dans le petit village de Sacré-Coeur, la Ferme 5 Étoiles se distingue par son originalité. Situé en bordure du fjord du Saguenay, le site dispose d’hébergements variés: chalet en bois rond, grand camp traditionnel, maison ancestrale, gîte, tipi ou terrains de camping. Sur le site, on retrouve aussi un terrain de jeu pour enfants, une piscine, une fermette et un refuge où l’on peut admirer des animaux sauvages tels que renards, orignaux, bisons, loups et cerfs.

Prix: à partir de 64 $ par personne en occupation double (dîner non inclus).

ferme5etoiles.com