Vers un record de vente de propriétés à Québec?

Depuis le début de l'année, plus de 3500 propriétés ont été vendues dans la région de Québec. Des chiffres encourageants qui démontrent que le marché immobilier roule bien à Québec.

Avec un bon de 11% en mai sur le territoire désservi par la chambre immobilière de Québec, peut-on s'attendre à une année record?

«Le marché est excellent, nous le message qu'on envoie c'est qu'on a un marché équilibré, les acheteurs sont au rendez-vous», lance Christiane St-Jean de la Chambre immobilière de Québec.

Toutefois, la présidente de la CIQ explique qu'il faut faire attention avec les statistiques. «Si on voulait véritablement comparer, on va se retrouver au mois de décembre pour dire "Avons-nous eu une meilleure année ou pas"»

Selon elle, il faut toujours relativiser. «Effectivement avec nos chiffres, on a fait un bon extraordinaire au mois de mai, mais si on s'était parlées en Avril, on pleurait un petit peu parce qu'on était en recul et on était inquiet», ajoute Mme St-Jean.

Le marché est à la fois intéressant pour les vendeurs, mais également pour les acheteurs. Le prix moyen d'une maison unifamilale dans la grande région métropolitaine de Québec est de 283 000$ contre 209 000$ pour un condo.