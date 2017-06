20 000 h ajoutées au réseau d’autobus de la STM

La Société de transport de Montréal (STM) ajoutera plusieurs autobus sur son réseau à compter de lundi afin de faire face à une hausse de l’achalandage prévue cet été.

Pas moins de 20 000 heures de service seront ajoutées sur le réseau d’autobus de la STM d’ici le mois de septembre. Il s’agit d’une hausse de 0,5 % des heures d’autobus disponibles. Même si plusieurs ajouts de départ seront en vigueur lundi, d’autres bonifications seront à venir au courant des prochaines semaines.

Aéroport

Principalement, ce sera des lignes desservant des lieux touristiques de Montréal auxquelles s’ajouteront des départs. Ce choix a été fait «pour répondre à l’anticipation de l’achalandage estival qui devrait augmenter de 10 % à 20 %», explique Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Parmi les parcours qui voient leur offre augmenter, on compte la desserte du parc Jean-Drapeau, dont les lignes du Casino et de la Ronde, l’express John-Abbott qui se rend jusqu’au Zoo Ecomuseum et la ligne de l’aéroport.

Les heures ajoutées à la ligne 747 vers l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau combleront, entre autres, l’achalandage touristique attendu par la STM pour cet été.

C’est une vingtaine de départs de plus, par jour, qui sera disponible sur le seul lien de transport collectif reliant le centre-ville et l’aéroport. Cette bonification sera sans doute parmi celles qui seront perpétuées au-delà de la saison estivale. «Nous envisageons également l’étendre à longueur d’année en fonction des besoins de la clientèle», souligne la STM.

Les 20 000 heures qui seront ajoutées cet été s’insèrent dans les 100 000 heures que la STM a annoncées pour 2017. Notons qu’il s’agira du plus important ajout pour la STM depuis les cinq dernières années.

Le réseau du métro n’est pas en reste et voit également son service s’améliorer à partir de lundi. La STM doit mettre en service un train de plus sur la ligne verte et deux sur la ligne orange afin de diminuer le temps d’attente aux heures de pointe en semaine. Cette modification devrait permettre 140 passages de plus.