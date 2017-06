Chaleur, orages et risque de tornades

Le sud du Québec peut s’attendre à voir passer de violents orages au cours de la journée, dimanche, tandis que des tornades sont même possibles en Outaouais, a averti Environnement Canada.

Pour toute la région allant de la pointe sud de l’Ontario jusqu’à Québec, ainsi que pour quelques secteurs du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, une veille d’orages violents a été émise. «Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte», a expliqué Environnement Canada sur son site internet.

En prime, la chaleur et l’humidité pourraient entraîner la formation de tornades en Outaouais et en Ontario, notamment dans les environs d’Ottawa et de Peterborough. «Des rafales destructrices, de la grêle et des pluies torrentielles donnant au total plus de 50 mm de pluie sont possibles. Il y a aussi un risque que quelques tornades se forment», a averti l’organisme fédéral, qui s’attend à la formation de plusieurs orages en après-midi.

Les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie, des Laurentides, de Lanaudière et des Bois-Francs sont aussi sous le coup d’un avertissement de chaleur accablante, alors que la température dépasse allégrement les 30 °C et les 40 °C en ajoutant le facteur humidex.

À Montréal, le mercure doit grimper jusqu’à 31 °C, et 41°C en tenant compte du facteur humidex.

Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques, qui sont les plus à risque d’être affectées par la chaleur, sont invités à rester au frais et à boire beaucoup d’eau, a rappelé Environnement Canada.