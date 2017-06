Défi des escaliers: découvrir le Vieux-Québec à la course

Le 9e Défi des Escaliers de Québec était le prétexte parfait pour toute une famille de coureurs de découvrir le Vieux-Québec en touristes dimanche, un filon que voudrait bien continuer de développer Gestev, le promoteur de la course.

La famille Héroux-Lampron court de façon assidue depuis environ sept ans, mais leur première participation au Défi des Escaliers se faisait plus en tant que touristes qu’en tant qu’athlètes. Cléanne, 11 ans, voulait découvrir le Vieux-Québec et réclamait une virée dans la Vieille-Capitale à sa mère, Pascale Héroux.

Courir pour découvrir

«Elle voulait visiter le coin. Je me suis mis à chercher des courses, mais celle-ci est idéale parce qu’elle permet de faire les deux en même temps. Les enfants ont couru avec leur iPod et ont pris des photos tout le long du parcours», a raconté la dame originaire de Drummondville pour qui la course est devenue une façon de prendre des vacances et de visiter le Québec.

Au fil des 13 kilomètres de course et d’escaliers qu’ils ont parcourus, Mathis, Cléanne, Nathan et Maïka, respectivement âgés de 10, 11, 13 et 14 ans, ont découvert les charmes de Québec en faisant du sport. Une idée pas bête du tout. «On ne court pas pour le chrono aujourd’hui, on court pour le plaisir, a assuré Pascale Héroux. Il fallait voir les grands yeux émerveillés de Mathis quand il a vu le Château Frontenac!»

Filon touristique à développer

Cette idée de courir pour découvrir la ville plait bien à Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev, qui organise la course. «Le Défi des Escaliers d’aujourd’hui, ce n’est pas compliqué, les gens courent dans une carte postale. Ce sont les plus beaux escaliers de la ville et ça donne des points de vue incroyables», s’est réjoui Mme Lachance.

L’objectif est donc d’utiliser le prétexte de la course pour créer du tourisme à l’aide de ce sport en plein essor, comme en témoignent les 1800 inscriptions pour la 9e édition de dimanche. «On veut travailler ce côté "destination" dans nos événements. On a une ville magnifique et il n’y a pas de raison qu’on n’attire pas des dizaines de milliers de personnes», a affirmé l’organisatrice, en précisant qu’un pas est déjà fait puisque des coureurs américains, brésiliens et néo-zélandais étaient sur les blocs de départ.

Le Défi des Escaliers de Québec en chiffres

Parcours 19 km

• 34 escaliers

• 3000 marches

• Meilleur temps Hommes : Alexandre Ricard, 1h 20m 46s

• Meilleur temps Femme : Sarah Bergeron-Larouche, 1h 32m 06s

Parcours 13 km

• 22 escaliers

• 1925 marches

• Meilleur temps Hommes : David Girardin, 1h 02m 41s

• Meilleur temps Femme : Isabelle Dubé, 1h 12m 47s