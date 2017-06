Dernier droit pour le Grand Défi Pierre Lavoie 2017

Après 1000 kilomètres de vélo et deux jours de pluie, les 1060 cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) arriveront ce dimanche au Stade olympique de Montréal, où ils seront accueillis par des centaines de jeunes.

Les participants sont arrivés vers 3 h à Lachute, depuis Montebello. Ils s’élanceront vers 9 h en direction de Sainte-Thérèse. De là, tous les participants enfourcheront leur vélo pour les 34 derniers kilomètres, un parcours qui se terminera au Stade olympique.

Dans le cadre de la Grande Récompense, plus de 4200 jeunes venant d’écoles de partout au Québec y ont passé la nuit. Ils seront donc sur place pour accueillir les valeureux cyclistes en début d'après-midi.

Sur la route, les journées de vendredi et samedi ont été marquées par une pluie intense qui a suivi les équipes du GDPL. Toutefois, rien pour refroidir leurs ardeurs!

«S’il faut attendre qu’il fasse beau au Québec pour sortir, on ne sortira jamais!», lance Julie Marcoux, chef d’antenne à LCN et participante au Grand Défi avec l’équipe Québecor.

Pour le comédien Hugo Giroux, un des moments marquants de la fin de semaine a été sans hésitation l’étape ralliant Mont-Tremblant.

«Ça a été une étape extraordinaire, parce que c’étaient des montées assez intenses, raconte-t-il. Tout le monde a souffert d’une certaine façon. Mais avec l’équipe du Grand Défi, l’équipe Québecor et tous les cyclistes, il y a une promiscuité qui se crée. Dans les yeux, dans les "pouces en l’air", dans les "On lâche pas, on va la monter", on voit toute la vulnérabilité, c’est absolument extraordinaire.»