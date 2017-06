Le comptable de Crabtree pris la main dans le sac

Stupéfaction dans la municipalité de Crabtree, près de Joliette, dans Lanaudière alors que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont arrêté, il y a quelques jours, le comptable de la petite localité qui aurait volé jusqu'à 100 000$ aux contribuables pendant qu'il était en fonction.

Sébastien Beauséjour qui occupait cette fonction depuis 10 ans a pris tout le monde par surprise en avouant son crime allégué. Il a été remis en liberté, sous promesse de comparaître.

«Nous étions vraiment surpris. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça fait dix ans qu'il était en poste. Nous n'avions aucun soupçon. Il a développé des méthodes de détournement d'argent. On a commandé une étude des plus exhaustives qui a démontré qu'il y avait des problèmes au niveau de la trésorerie, surtout avec l'argent comptant. Il y avait comme un double système comptable. Quand Sébastien Beauséjour a senti qu'il commençait à y avoir de la pression, il a remis sa démission. Il a fait des chèques postdatés en avouant son crime», a expliqué le maire de Crabtree, Denis Laporte.

Selon le maire Laporte, Beauséjour a déjà remboursé 60 000$. La municipalité a l'intention de prendre diverses mesures au civil pour aller chercher le reste du montant présumément volé. La municipalité ignore ce qui a poussé son comptable à agir ainsi.