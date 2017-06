Noyade à Upton: des images difficiles à oublier

Les images des policiers pratiquant les manœuvres de réanimation sur le garçon de trois ans tombé à l’eau à Upton hanteront longtemps le propriétaire du camping Wigwam.

«Ce sont des images qu’on va avoir de la misère à s’enlever de la tête», a lâché Christian Savoie, en entrevue avec TVA Nouvelles au lendemain du triste événement.

Samedi, vers 19h15, un appel a été logé au 911 pour dire que deux frères, âgés de 3 et 5 ans, manquaient à l’appel.

Quelques minutes plus tard, le gardien du camping a trouvé l’enfant de 5 ans, sur un des terrains du camping. Le garçon était complètement déboussolé et avait avec lui son chien.

À force de lui parler, le gardien finit par comprendre qu’il arrive d’une maison sur la rue des Érables, à proximité. Il se rend donc avec l’enfant vers cette maison et croise des policiers de la Sûreté du Québec sur les lieux.

«Il leur a demandé ‘’Est-ce que vous cherchez un enfant?’’, raconte M. Savoie. Ils lui ont répondu ‘’On en cherche deux’’.»

Une policière demande alors à l’enfant où est son frère. «Il est à l’eau», répond-il.

L’agente est alors montée dans le véhicule du gardien et ils se sont dirigés vers le site où le garçon de 5 ans a été trouvé. Sur place, elle a enlevé son équipement, sauté à l’eau et ramené le corps inanimé du garçon de 3 ans.

Les policiers ont tenté des manœuvres de réanimation pendant de longues minutes, aidés par une résidente du camping infirmière. Christian Savoie salue d’ailleurs leur courage.

«Ce ne sont pas des scènes faciles, témoigne M. Savoie, qui est arrivé sur le terrain alors que la policière était à l’eau. On est restés là jusqu’à ce que le corps sorte. C’est difficile de voir la famille, leur réaction. Quand on a vu le jeune homme, on était loin de se douter du drame qu’il y a à l’autre bout.»