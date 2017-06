Plus de 700 militaires victimes d'une intoxication alimentaire

Plus de 700 militaires ont été victimes d'une grave intoxication alimentaire dans l'ouest du pays, nécessitant une intervention médicale, et 21 employés d'une entreprise de restauration ont été arrêtés dimanche, a annoncé un responsable local turc.

Les militaires cantonnés dans une caserne de la province de Manisa (ouest) avaient consommé un repas composé d'une soupe, de riz, de poulet et d'un yoghourt, et des centaines d'entre eux ont dû être envoyés à hôpital, se plaignant de douleurs au ventre et de vertiges.

Les médecins ont examiné 731 soldats, et 21 employés de l'entreprise de restauration ont été arrêtés, selon le procureur de Manisa, Akif Cellettin Simsek, dans une déclaration à l'agence gouvernementale Anadolu.

Un député local de l'opposition, Tur Yildiz Bicer, a publié sur Twitter des clichés de soldats malades à l'hôpital.

Celal Bayar'da 200'den fazla asker var.Sisteme girişler yapılamıyor.Sayıyı net olarak söylemek mümkün değil.

Korkarım bini bulacak.

Korkunç. pic.twitter.com/ECzWys451v — Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 17 juin 2017

Le 24 mai dernier la même caserne avait connu un incident similaire, qui avait coûté la vie à un militaire.

Le ministre de la Défense, Fikri Isik, s'est rendu auprès des soldats malades, et assuré que tous devraient se rétablir.

«Aucun n'est en soin intensif ou en danger de mort», a-t-il dit.

Deux cents militaires, a précisé le ministre, avaient été hospitalisés après l'intoxication du mois de mai, causé par la bactérie de la salmonelle.