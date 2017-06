Près de 140 maires de grandes villes seront à Montréal

Près de 140 maires de grandes villes du monde, dont ceux de Paris, Berlin, Alger, Johannesburg, Mexico, Buenos Aires, Chicago, seront de passage à Montréal du 19 au 22 juin à l’occasion du congrès Metropolis.

Sous le thème «Enjeux globaux: Métropoles en action», le congrès rassemblera des délégués, des élus, des experts, des entreprises ainsi que des ONG. Metropolis veut être un lieu de convergence et de réflexion de l’expertise mondiale en matière de gouvernance métropolitaine.

Plus de 200 conférenciers présenteront des sujets tels que les métropoles intelligentes, le développement durable, l’inclusion et le vivre ensemble, la mobilité et l’aménagement du territoire, le développement économique, ou encore l’économie collaborative.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, qui est également le président de Metropolis, espère que cette conférence permette de faire la promotion de Montréal dans le milieu de la recherche et du développement, le milieu universitaire et comme ville d’accueil pour des congrès et des événements internationaux.