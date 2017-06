Une série tournée à Québec attire les touristes sud-coréens

Marie-Philippe Cyr a eu l’opportunité d’être figurante sur le plateau de la série coréenne «Goblin» l’automne dernier à Québec. De nombreux touristes sud-coréens sont curieux de venir visiter le lieu du tournage cet été.

Un traducteur devait aider l’actrice à comprendre les directives du réalisateur.

«En plus, j'avais la grippe, je faisais de la fièvre, ils m'apportaient des couvertures. Vraiment, c'était une belle équipe, se souvient-elle. Ils avaient commencé dans la nuit avant moi. Je suis arrivée à 4 h du matin et nous avons travaillé toute la journée... et eux, ils ont continué. Je ne les ai même pas vus prendre une pause.»

Les amoureux du cinéma coréen seraient également jaloux d’apprendre qu’elle a pu travailler avec Gong Yoo, surnommé le «Brad Pitt coréen».

«Quand il est débarqué de la voiture, il y avait plein de touristes coréens et ils le prenaient en photo», raconte Mme Cyr.

Selon l’Office du tourisme de Québec, l’impact du tournage de «Goblin» est indéniable. Le nombre de visiteurs de la Corée du Sud a grimpé de 60 %.

De plus, un produit a été créé en Corée du Sud en lien avec cette production.

«C'est comme des croustilles qu'ils ont inventées au sirop d'érable et au dos du sac... on voit un circuit du Vieux-Québec où les scènes ont été tournées. Ça peut vous démontrer la folie qu'il peut y avoir. C'est vraiment incroyable», décrit André Roy, directeur de l'Office du tourisme de Québec.

Cette série sera diffusée en Chine prochainement. La Ville de Québec espère que cela pourra susciter de l’intérêt chez les touristes chinois.