Ambiance lourde à «La Presse»: les syndiqués s’impatientent

Sous le choc d’une ronde de coupes qui a coûté 50 postes, les syndiqués de «La Presse» et de sa filiale Nuglif exigent que leurs patrons abordent de front salaires, régimes de retraite et sécurité d’emploi, a lancé l’intersyndicale du quotidien devant ses bureaux de la rue Saint-Laurent, à Montréal, lundi matin.

«Les gens veulent connaître leurs conditions de travail et ne veulent pas vivre dans la peur, et sous la menace», a déploré Charles Côté, porte-parole des 430 syndiqués de «La Presse» et Nuglif, en compagnie d’une trentaine de ses collègues.

Les coupures annoncées, il y a près de trois semaines, ont eu l’effet d’une douche froide chez plusieurs employés de «La Presse» qui ont préféré s’en aller que rester en poste.

À la rédaction, l’employeur avait proposé à 17 employés de quitter avec une indemnité de départ, mais deux de plus s’en sont prévalus, augmentant ce chiffre à 19.

À la publicité, environ la moitié des 13 travailleurs ont aussi opté pour cette voie, comme l’informatique, qui a vu deux employés plutôt qu’un seul quitter «La Presse».

Transparence abandonnée

S’il y a deux ans, le syndicat avait demandé à «La Presse» plus de transparence à leurs patrons, cette exigence semble être désormais mise de côté. «On est capable de vivre avec l’absence de transparence de cet employeur-là, on le fait depuis des dizaines d’années», a dit Charles Côté.

Ces cinq dernières années, Power Corporation a essuyé des pertes de près de 310 millions $. Contrairement à plusieurs entreprises de presse au pays, la compagnie refuse toujours de rendre publics ses résultats financiers.

Sans pouvoir dévoiler les chiffres qu’ils n’ont jamais obtenus, non plus, de leur employeur, les syndiqués affirment toujours que «La Presse +» est un succès populaire et commercial.

«Est-ce qu’il fallait mettre 49 personnes à la porte pour que ça marche de manière rentable, ça se peut...», a résumé Charles Côté, porte-parole syndical, qui espère que l’employeur consente à renouveler les conventions collectives dans le respect et la bonne entente. Leurs contrats de travail sont échus depuis près de 18 mois.