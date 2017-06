Arrêt de service sur les lignes verte et orange du métro de Montréal

La STM a indiqué sur Twitter un arrêt de service sur la ligne verte entre Angrignon et Berri-UQAM et sur la ligne orange entre Snowdon et Berri-UQAM.

Elle a aussi mentionné un dégagement de fumée.

La reprise de service est prévue vers 14h15.

Arrêt ligne ORANGE entre Snowdon et Berri-UQAM. Dégagement de fumée. Reprise prévue vers 14h15. #stminfo V — STM Ligne Orange (@stm_Orange) 19 juin 2017

L'incident s'est produit entre les stations Charlevoix et Lionel-Groulx.

Les gens à bord du train ont dû être évacués.

Sur la ligne verte, les stations Monk jusqu’à McGill ont elles aussi été évacuées de même que les stations Bonaventure jusqu’à Villa-Maria sur la ligne orange.