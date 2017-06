Critiques élogieuses pour Lorde

Le nouvel album de Lorde, «Melodrama», était très attendu. Et quelques jours après sa sortie, le disque remplit grandement les attentes, si l’on en juge les nombreuses critiques positives à son égard.

Sur le site Metacritic.com, qui comptabilise les critiques de nombreux médias à travers la planète, «Melodrama» reçoit une cote de 90 %.

Les publications NME, «Entertainment Weekly» et «The Telegraph» ont toutes donné une note parfaite au deuxième opus de la jeune artiste de 20 ans.

Mentionnant à quel point Lorde avait de la pression pour ce nouveau disque, NME a indiqué que la chanteuse était remplie d’assurance sur ses nouvelles chansons.

«C’est un excellent album impoli, écrit la publication britannique. Introspectif sans être indulgent, exagéré de toutes les bonnes façons, honnête et brave, rempli de brillantes chansons avec des paroles que l’on prendra des mois à digérer.»

Bouffée d’air frais

«Il y a une profondeur palpable de sentiments et de sens dans ses chansons, qui jouent à la fois sur des niveaux personnels et universels, mentionne ¨The Telegraph¨. Elles sont livrées avec un dynamisme subtil et une imagination étourdissante. Elle est une bouffée d’air frais avec la puissance d’un ouragan.»

Ayant étiqueté «Melodrama» comme «Meilleure nouvelle musique», le traditionnellement sévère site Pitchfork.com a attribué une cote de 8,8/10 à l’album.

«Lorde capture les émotions comme personne, écrit le site. Son deuxième album est une étude magistrale de ce que c’est qu’être une jeune femme. Un album pop lisse et humide rempli de chagrin et d’hédonisme, réalisé avec grand souci et sagesse.»

Lorde viendra présenter ses nouvelles chansons à Montréal, cet été, dans le cadre du festival Osheaga.