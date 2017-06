La mairesse d’Hébertville, Doris Lavoie, est à pied d’oeuvre ce matin pour organiser l’aide que recevront les sinistrés de la possible tornade.

«Ce matin on est à organiser ça, il y a des gens qui attendent pour nous rencontrer pour voir comment on va s’enligner pour essayer de rétablir une vie normale et nettoyer le tout».

La mairesse de la petite municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, précise que 7 résidents ont rapporté avoir subi des dommages, mais qu’une trentaine de maisons pour avoir été touchées.

«Ce matin j’ai fait une tournée avec les responsables de la Sûreté du Québec, il y a des bris matériels comme la maison soufflée, des maisons pratiquement détruites à 100%, des garages qui sont sur le côté, des remises qui ont été carrément pulvérisées et des gros arbres cassés c’est assez impressionnant».

Environnement Canada doit déterminer au cours des prochaines heures si Hébertville a bel et bien été frappée par une tornade.