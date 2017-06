EXCLUSIF | Une dizaine de personnes fraudées par un faux propriétaire

Une dizaine de personnes prétendent avoir été flouées par un présumé fraudeur qui ciblait des gens intéressés par le même logement. Particulièrement sournoise, ce genre de fraude se répète d'année en année.

Amandine fait partie d'un groupe d'une dizaine de personnes qui rapportent avoir été fraudées de la même façon, par un seul et même individu.

«Je lui ai remis 900 dollars, qui devaient compter pour le premier mois», explique-t-elle.

Le suspect, qui louait une chambre dans un grand appartement moderne de La Petite-Italie, aurait profité des absences du locataire de l'endroit pour faire visiter le logement et faire remplir un faux bail à plusieurs personnes, en leur indiquant que le logement serait à louer dès le 1er juillet.

«Il m'a envoyé un texto pour dire que ce n'était plus possible que je rentre parce que son condo avait été vendu, que ça ne lui appartenait plus. Il insistait qu'il allait me rembourser mon dépôt. Mais, après, plus de nouvelles», ajoute Amandine.

«À ce que je sache, pour l'instant, il m'a volé un chèque de paie dans la boîte aux lettres. Il l'a encaissé en utilisant une fausse signature, avec le dépôt électronique. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il a payé son loyer du mois d'avril avec un chèque qu'il m'a volé le 28 mars», de dire Ludovick, une autre présumée victime.

«Vu que le logement qu'il avait annoncé était meublé, tout inclus, j'ai vendu mes électroménagers, j'ai donné certains meubles. Là, il faut que je me meuble au complet», raconte Amandine.

Comme aucune accusation n'a encore été déposée, impossible pour nous d'identifier le suspect en question. Nous avons tout de même tenté de le rencontrer à sa dernière adresse connue.

Le SPVM a enregistré un total de sept plaintes jusqu'ici et nous confirme qu'une enquête a été ouverte dans le dossier.