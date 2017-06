Gai Écoute change de nom pour Interligne

La ligne d’écoute téléphonique Gai Écoute a annoncé lundi qu’elle change de nom pour s’appeler dorénavant Interligne.

L’organisme québécois a justifié ce changement pour mieux refléter que ce service s’adresse aussi bien aux gais et lesbiennes, qu’aux trans, aux allosexuels («queers») ou à des personnes d’identifiant à d’autres genres ou orientations sexuelles.

«Depuis notre création en 1980, nous écoutons et soutenons des personnes de toutes les orientations sexuelles et de toutes les identités de genre. Ces dernières années, nous avions le sentiment que le nom Gai Écoute était en décalage avec notre réalité. Nous avons donc entrepris un long travail sur notre propre identité et sur la façon de bien véhiculer cette ouverture», a mentionné Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne.

Interligne, qui dit répondre à 16 000 personnes par année, espère ainsi en rejoindre davantage.

«Le but, c'est avant tout de joindre tout le monde afin que personne ne se trouve en situation d'isolement», a souligné Robert Asselin, président d'Interligne.

Interligne est un service téléphonique gratuit offert 24 heures par jour en composant le 514-866-0103 ou le 1-888-505-1010.