La femelle orignal chassée des bois par les mouches

L’élan, qui s’est aventuré hier dans la baie de Beauport pour une baignade pour le moins inattendue qui a commandé l’intervention des agents de la faune, est probablement sorti de la forêt en raison de la présence d’insectes piqueurs.

«Ça me semble être une femelle, car un jeune mâle de cette grosseur-là aurait environ un an et il aurait déjà des bois sur la tête. Elle me semble égarée. Au Québec, on a de plus en plus d’orignaux. Dans le coin de Beauport, il y a des forêts assez près», avance Christiane Gagnon, biologiste au Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer que la femelle se soit égarée, toutefois, la spécialiste croit que les insectes y sont pour quelque chose. «On a une grosse saison d’insectes piqueurs qui pousse les animaux à sortir de la forêt par exemple dans la Réserve faunique des Laurentides où les automobilistes doivent être très vigilants.»

D’après les images tournées hier, la femelle semble à l’aise dans l’eau. «Les orignaux nagent très bien. L’une de ses nourritures préférées se retrouve dans les étangs, car il y a beaucoup de minéraux dans les plantes aquatiques. Il peut même mettre sa tête sous l’eau pour aller chercher les plantes qu’il aime beaucoup. Ce n’est pas inhabituel qu’il se retrouve dans l’eau, mais dans un aussi grand plan d’eau, il était hors de sa zone de confort», poursuite Mme Gagnon.

Cette dernière fait savoir que comme l’élan avait perdu tous ses repères, ça aurait peu être dangereux pour les automobilistes, s’il avait pris panique. L’autoroute Dufferin-Montmorency étant tout près des lieux de la baignade de l’animal. «Les agents de la faune ont très bien travaillé. La femelle a été envoyée en forêt dans un habitat un peu plus naturel», conclut la spécialiste.