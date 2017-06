Obsédé par sa combinaison de plongée, il exaspère sa femme et finit au tribunal

Un couple de Calais, en France, s’est retrouvé au tribunal suite à des violences conjugales mutuelles. En cause, l’amour obsessionnel de l’homme pour sa combinaison de plongée, qu’il porte jour et nuit.

Cette manie, qui exaspère la femme, a poussé le couple à se disputer violemment en décembre et février derniers. Des coups ont été échangés et une tentative d’étranglement a même été rapportée.

Le couple de trentenaires, parents de deux enfants, a fini par porter plainte l’un contre l’autre et a comparu au tribunal correctionnel de Calais pour des violences conjugales réciproques.

«Mon compagnon a une addiction, il passe ses journées et ses nuits en combinaison de plongée. Je suis à bout, je n’en peux plus et c’est source de conflits à chaque fois», a indiqué la femme selon le journal Nord Littoral.

«Tout ce que l’on veut aujourd’hui c’est reconstruire notre couple, nous sommes allés trop loin dans les violences par rapport à cette addiction et aujourd’hui c’est derrière nous », a expliqué le mari.

Après avoir écopé chacun de deux mois de prison avec sursis, le couple est reparti ensemble du tribunal.