Philippe Couillard rencontre le secrétaire américain au Commerce

Philippe Couillard dit sortir «encouragé» d’une toute première rencontre à Washington avec le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross, l’un des joueurs clés de l’équipe économique de la nouvelle administration Trump.

Le premier ministre du Québec s’est entretenu durant une vingtaine de minutes avec le millionnaire Wilbur Ross en marge du SelectUSA, un sommet consacré à la promotion des investissements privés aux États-Unis.

«J’en sors plus optimiste que j’étais à mon arrivée ici», a commenté en point de presse Philippe Couillard, à la sortie de cet entretien. Les échanges se sont voulus francs et cordiaux. «On a passé en revue de façon détaillée et approfondie la plupart des dossiers. Bien sûr, la forêt, Bombardier et Boeing, l’aluminium, la question agricole également, l’énergie», a-t-il commenté.

Défendant les intérêts du Québec, le premier ministre affirme avoir rectifié le tir sur certains dossiers.

«Je m’en suis tenu aux faits. Non on ne subventionne pas notre industrie forestière, monsieur le secrétaire, on a un dispositif de marché. Non monsieur le secrétaire on ne subventionne pas Bombardier, on a investi dans Bombardier, ce n’est pas la même chose», illustre-t-il.

Il estime que le Secrétaire Ross a un désir d’arriver rapidement à une «entente» sur la question du bois d’œuvre. Le département du Commerce américain a imposé des droits compensateurs de quelque 19,88% sur les importations du bois d’œuvre canadien. Qui plus est, les États-Unis doivent rendre le 23 juin une décision préliminaire concernant des frais supplémentaires d’antidumping, qui alourdira le fardeau de l’industrie forestière canadienne.

«Les gens ont besoin de savoir le plus tôt possible comment faire des affaires parce qu’ils veulent continuer de faire des affaires ensemble. Et je pense que cette question-là, il l’a connaît très bien», poursuit-il.

Désigné par le président américain Donald Trump, Wilbur Ross doit participer à la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui unit les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis 1994. Ces pourparlers doivent s’entamer au plus tôt à la mi-août.

M. Couillard estime que son vis-à-vis a fait preuve de «beaucoup d’écoute». «Il était informé sur le Québec. Il connaît le Québec», assure-t-il.

Visite éclair

Philippe Couillard effectue une visite éclair d’une journée dans la capitale américaine pour discuter des enjeux commerciaux entre les États-Unis et le Québec. Sept entretiens figurent au programme.

En avant-midi, il s’est rendu à l’ambassade du Canada pour discuter brièvement avec l’ambassadeur David MacNaughton. M. Couillard a par la suite rencontré le gouverneur du Kentucky, Matt Bevin, juste avant de s’asseoir avec M. Ross.

Des discussions sont prévues lundi après-midi avec le conseiller général du Bureau du représentant américain au commerce ainsi que les sénateurs du Maine et du Vermont.

La visite de Philippe Couillard dans la capitale américaine survient une dizaine de jours après celle des premiers ministres de huit provinces et territoires canadiens.