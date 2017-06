Quatre concerts en six jours au Centre Bell

C’est une proposition que l’on a rarement vue dans l’histoire du Centre Bell. En l’espace de six jours seulement, du 4 au 9 septembre, l’aréna montréalais recevra les concerts de Lady Gaga, de Depeche Mode, d’Arcade Fire et de Katy Perry.

Amphithéâtre le plus occupé en Amérique du Nord, avec le Madison Square Garden de New York, le Centre Bell aura l’une de ses semaines les plus chargées de son histoire en septembre prochain.

Alors que les artistes internationaux se font très nombreux à passer par le domicile du Canadien, il est plutôt rare qu’ils le fassent durant la même semaine. Et encore moins lorsqu’on parle de quatre concerts majeurs en six jours!

Marathon

Ce «marathon» de concerts s’amorcera le 4 septembre avec le passage de Lady Gaga, pour sa tournée «Joanne». Le lendemain, ce sera au tour de Depeche Mode d’amener sa tournée «Global Spirit».

Le lendemain du passage du groupe anglais, l’amphithéâtre du Canadien accueillera le nouveau spectacle des chouchous locaux, Arcade Fire. Et après deux jours de congé, le Centre Bell sera le théâtre de la nouvelle tournée de Katy Perry. Ouf!

Peut-être en raison de l’offre trop imposante, aucun des quatre concerts nommés ci-haut n’affichait complet, au moment d’écrire ces lignes.

La dernière fois que le Centre Bell avait accueilli autant de vedettes d’envergure dans un si court laps de temps, c’était en juillet 2014. En dix jours, l’aréna avait alors reçu les tournées de Katy Perry, Bruno Mars et Justin Timberlake.

