Terrorisme : «Il ne faut jamais baisser la garde», dit Couillard

Au lendemain d’une autre tragédie à Londres, le premier ministre du Québec affirme qu’il ne faut «jamais baisser la garde» en prévision des grands événements de l’été.

«Il ne faut jamais baisser la garde. Est-ce qu’on est dans une situation où on peut garantir qu’il ne se passera jamais rien chez nous ? Non, on ne peut pas», a déclaré en point de presse lundi Philippe Couillard, en marge de sa mission économique à Washington.

Bien que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) juge que les événements estivaux à Montréal n’ont pas à craindre la menace terroriste, des «précautions de sécurité sont prises et seront prises», assure le premier ministre. «Tout ce qui se produit à l’étranger, on l’observe. Et nos forces policières, nos services de renseignement en tirent l’information nécessaire», dit-il.

Il a tenu à transmettre ses pensées envers les victimes de Londres et la population britannique, touchée une fois de plus par la violence terroriste. Il importe selon lui de «combattre sans pitié, sans compromis, le terrorisme» et de «le prévenir dans nos communautés». «Combattre et prévenir, c’est ce qu’on va faire», a-t-il soutenu.