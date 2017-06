Un truc simple pour éviter les drames lors des baignades

La vigilance est le premier rempart contre les noyades chez les enfants, mais la surveillance est parfois inégale quand plusieurs adultes sont réunis et que chacun compte sur les autres.

«Quand on a une piscine ou un plan d’eau, ça prend quelqu’un qui est dédié à la surveillance», rappelle Sylvie Santerre, coordonnatrice senior pour le programme de prévention et sécurité de la Croix-Rouge.

Une personne doit donc être désignée pour garder les yeux en tout temps sur les enfants. Elle doit se charger de compter les enfants pour s’assurer que tous sont là, sains et saufs, et doit également vérifier que tout va bien aussitôt qu’un doute surgit.

«Une noyade, ça arrive très rapidement et c’est pas vrai que les jeunes appellent à l’aide. Les enfants n’appellent pas nécessairement à l’aide quand ils se noient, alors c’est silencieux en plus, donc ça prend vraiment quelqu’un qui regarde», renchérit Mme Santerre.

«Un enfant peut s’étouffer, avaler une gorgée d’eau, commencer à tousser, on ne l’entend pas et il va couler. Il y a des enfants qui ne se débattent pas parce qu’ils s’attendent à ce que quelqu’un arrive», poursuit-elle.

Par ailleurs, «si je surveille, je ne regarde pas mon cellulaire, et je ne vais pas chercher quelque chose à l’intérieur de la maison».

Outre cette règle d’or, d’autres mesures s’imposent lors des activités de baignade. Par exemple, les propriétaires de piscine doivent augmenter leur vigilance quand d’autres enfants qui ne connaissent pas les lieux sont en visite.

La spécialiste en prévention et sécurité rappelle aussi que les cours de natation sont importants en tout temps, et dès le plus jeune âge.

Enfin, il est essentiel de porter attention à ce qui se trouve autour de la piscine, pour tasser tout ce qui pourrait servir d’échafaudage permettant de grimper sur le rebord pour y plonger.

Mme Santerre croit aussi qu’il faut enseigner aux plus vieux à ne pas aller dans les plans d’eau quand les adultes ne sont pas là.