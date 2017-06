Une femme filmée alors qu’elle met le feu à une résidence

Une vidéo diffusée en direct sur Facebook a montré une femme briser une fenêtre pour verser de l’essence dans une résidence de Milwaukee, au Wisconsin, avant d’y mettre le feu. L’incendie a entraîné la mort d’un homme de 72 ans vendredi dernier.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Les policiers ont retrouvé la personne recherchée dimanche. Elle pourrait faire face à des accusations de meurtre et d’incendie criminel.

«Elle nous a demandé si on avait un briquet et on lui a répondu qu’on ne pouvait pas l’aider avec ça», a dit Travonta Richard, l’une des témoins interrogés par un média local.

Une fois l’incendie déclaré, une femme a sauté à travers la fenêtre pour s’échapper. Un groupe d’hommes a alors tenté d’entrer dans la maison pour porter secours à des personnes qui pouvaient être à l’intérieur. Ils ont toutefois été repoussés par la fumée noire.

Dora Johnson, une voisine, a filmé la scène. Elle a refusé de montrer son visage à la caméra, car elle affirme avoir reçu des menaces. Sur les médias sociaux, on l'a critiquée de ne pas avoir lâcher son téléphone cellulaire pour apporter de l'aide.

«Elle semblait être sous l’effet de drogues. Je ne voulais pas intervenir, s’est défendue Mme Johnson. Les policiers avaient été appelés, alors je ne pouvais pas vraiment faire quelque chose de plus.»

La police a ensuite confirmé le décès de Willie Greer, qui n’a pu sortir de la maison.

Une dispute conjugale serait à l’origine de cet événement. Il s’agirait de la résidence du conjoint de la présumée auteure de cet incendie criminel. Il était absent lorsque les flammes ont pris naissance.