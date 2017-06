Aéroports de Montréal fait retirer leur publicité

Une compagnie qui a pour objectif d’aider les passagers aériens à être indemnisés lorsque leurs droits sont lésés dénonce le fait qu’Aéroports de Montréal (ADM) ait fait retirer sa publicité à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Percevant un bon marché pour atteindre ses clients, Volenretard.ca dit tout d’abord avoir communiqué avec Astral Affichage, responsable des lieux d’affichage à l’aéroport. La publicité qui avait pour but d’informer les voyageurs sur leurs droits et qui devait être installée sur les carrousels à bagages aurait ensuite passé le premier test.

«On a fait préapprouver notre publicité par l’aéroport. Ils l’ont approuvée, on a eu un contrat de deux ans avec eux. Ça a commencé lundi la semaine dernière et on a appris par les médias que la campagne avait été annulée par l’aéroport», a expliqué en entrevue à Mario Dumont le cofondateur de Volenretard.ca, Jacob Charbonneau. «Ce qu’on a eu comme message c’est qu’ils avaient eu de la pression de la part des lignes aériennes pour retirer notre publicité.»

M. Charbonneau affirme qu’il n’a toujours pas été en mesure de s’expliquer avec ADM, la liaison se faisant toujours via Astral Affichage.

«On est un peu attristés du fait du manque de transparence de l’aéroport qui a retiré notre publicité sans même nous avertir», a-t-il ajouté.

Malgré tout, Volenretard.ca a toujours le souhait d’installer des publicités à Montréal-Trudeau. La compagnie entend notamment s’adresser au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, pour lui faire part de la situation.