L’eau et la boue qui se sont infiltrées la nuit dernière dans son atelier du Vieux-Longueuil en raison d’un bris d’aqueduc majeur ont complètement abîmé les toiles de la peintre Louise Rouleau.

La dernière production picturale de l’artiste québécoise est souillée et irrécupérable d’après ce qu’il a été possible de constater lors du passage de TVA Nouvelles dans l’atelier de la Longueuilloise.

La femme est inconsolable ce matin quelques heures après que son sous-sol fut inondé. «Je suis en exposition solo à Chicago, c’est ma dernière production, et c’est celle-là qui me reste», a raconté à TVA Nouvelles Louise Rouleau en pleurant à chaudes larmes et en se blottissant dans les bras de son conjoint.

Désemparée

«J’ai de la boue à la grandeur de mon atelier», dit-elle totalement désemparée.

La peintre peint des corps et utilise des matériaux mixtes afin de créer ses toiles. «C’est toute ma vie, c’est tout ce que je suis. Être artiste n’est pas une chose évidente», fait-elle savoir.

Vingt-quatre résidences et logements ont été évacués la nuit dernière par mesure préventive. Les résidents ont pu réintégrer leur logis ce matin, mais il y aura beaucoup de nettoyage à faire.