Donateur anonyme pour le Complexe glaces et piscines de Rimouski

La Ville de Rimouski pourra compter sur la contribution d'un généreux donateur pour la construction du Complexe glaces et piscines de Rimouski. Le contrat pour ce projet qui coûtera plus cher que prévu est maintenant attribué.

Prévu initialement pour 38,6 millions $, le futur complexe sportif coûtera finalement 40 millions $. C'est le montant du plus bas soumissionnaire retenu par la Ville de Rimouski, une entreprise de la Beauce qui avait d'ailleurs construit la salle de spectacle de Rimouski en 2004.

La Ville aurait pu relancer un autre appel d'offres, mais la construction aurait évidemment été retardée. Rimouski a donc attribué le contrat même s'il est plus élevé que prévu.

Mais coup de chance pour les autorités municipales, un mécène anonyme offre de combler la différence de coût de construction.

Est-ce un particulier ou une entreprise qui fait preuve de cette générosité inespérée? Le maire de Rimouski ne peut et ne veut en dire plus pour l'instant.

«[C’est] un mécène avec qui on entretenait des contacts, a souligné le maire Marc Parent. Il s’est engagé formellement à combler la différence entre ce qui était initialement estimé et le montant des soumissions. En fait, non seulement il s’est engagé à combler la différence, mais à faire une contribution largement la différence.»

Chose certaine, les premiers coups de pelle seront donnés au cours des prochains jours. Dès la semaine prochaine, les travaux préparatoires vont débuter sur le terrain cédé à la Ville par l'Université du Québec à Rimouski, à l'angle de la deuxième rue et de l'avenue Belzile.

Le bâtiment, qui comptera deux patinoires, une piscine semi-olympique et un bassin récréatif, va prendre forme rapidement.

D'ici la fin de l'année, il sera érigé et fermé afin de permettre la poursuite des travaux à l'intérieur pendant l'hiver.

«C’est technique, mais évidemment, en tout premier, c’est l’excavation, a ajouté M. Parent. Par la suite, ils vont monter la structure. Mais y’a beaucoup, beaucoup de travail. Imaginez toute l’aération, la tuyauterie, y’a énormément de travail là-dedans. Mais ça va se faire rapidement. La structure va être fermée pour le froid, ce qui va permettre de faire des travaux à l’intérieur pendant l’hiver.»

L'inauguration du futur complexe glaces et piscines est prévue pour décembre 2018, dans 18 mois.