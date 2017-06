Explosion de la demande de marijuana médicale

Les demandes pour recevoir de la marijuana à des fins médicales ont explosé au cours des dernières années.

Le nombre de clients inscrits sur la liste de Santé Canada a plus que doublé en l'espace d'un an, passant de 75 000 à plus de 167 000.

Ni la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ni le Collège des médecins et de Santé Canada n’ont été en mesure d’expliquer cette hausse fulgurante des demandes.

Cannabis Canada, l'organisation qui représente les producteurs de cannabis médicinal, soutient que la popularité de ce type de traitement vient du fait qu'il n'y a pas les effets secondaires négatifs associés aux opioïdes.

«Le cannabis médical actuellement est utilisé pour les gens qui ne veulent plus prendre d’opioïdes», soutient la porte-parole, Colette Rivet.

Vous l'avez deviné, l'usage du cannabis médicinal est utilisé pour calmer les symptômes associés à la douleur chronique. Mais le problème, c'est que l'on manque d'études pour bien comprendre.

Voilà pourquoi le Collège des médecins a instauré un registre pour évaluer la condition des patients. Si c'est possible que le médecin vous refuse une prescription, il paraît que l'obtention de marijuana à des fins médicales est de plus en plus facile.

«Ça semble de plus en facile. Surtout qu’on s’en va vers la légalisation. Mais en même temps, le médecin a la responsabilité quant à l’ensemble de la santé de la personne. Si moi j’ai une douleur particulière pour un besoin particulier, peut-être qu’un médecin va plus m’en prescrire qu’une personne avec un trouble mental», soutient le directeur de L’Arrimage, Michel Boucher.

Ce qui est intéressant, c'est que si le nombre de patients au Canada qui consomment de la marijuana à des fins médicales est en augmentation, la quantité moyenne qui leur est autorisée est en diminution constante depuis 2015.

On est passé à une moyenne de 3 grammes en 2015 à 2,4 grammes cette année.