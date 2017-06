Raymond Harvey a reçu sa peine lundi matin au palais de justice de La Malbaie. Il écope d’une sentence de deux ans moins un jour de détention. Une probation de trois ans suivra et l'homme de 70 ans sera inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Raymond Harvey est resté calme, le visage sans émotion quand la juge Hélène Bouillon lui a lu la sentence. Selon la magistrate, Raymond Harvey est peu embarrassé par les événements.

L'homme de La Malbaie a été reconnu coupable d’attouchements et d’incitation aux contacts sexuels pour des gestes qui se sont déroulés entre 1988 et 1990

Harvey avait plaidé coupable à six chefs d’accusation en lien avec de la pornographie juvénile. L’accusé possédait près de 200 fichiers pornographiques.

L'homme a reçu une peine de 12 mois pour les chefs d’attouchement sexuel et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne d'âge mineure et de onze mois et 18 jours pour la pornographie juvénile.