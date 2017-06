La Corée du Nord porte la «lourde responsabilité» de la mort de Warmbier

Le président sud-coréen Moon Jae-In a déclaré mardi tenir pour responsable le régime «irrationnel» de Pyongyang de la mort de l'étudiant américain Otto Warmbier, décédé lundi, quelques jours après sa libération.

«On ne peut pas être certain que la Corée du Nord a tué M. Warmbier mais je crois qu'il est très clair qu'ils ont une lourde responsabilité dans le processus qui a conduit à sa mort», a déclaré Moon Jae-In dans un entretien à la chaîne américaine CBS.

Otto Warmbier a été rapatrié le 13 juin dans le coma après 18 mois de détention en Corée du Nord, accusé d'avoir volé une affiche de propagande.

Le jeune homme de 22 ans présentait de graves lésions cérébrales. Il est décédé lundi, à Cincinnati, dans l'Ohio.

Interrogé sur les possibles conséquences de ce décès sur les efforts pour nouer un dialogue avec la Corée du Nord, le président Moon Jae-In a ajouté: «Je crois que nous devons maintenant considérer que la Corée du Nord est un régime irrationnel».

Moon Jae-In a également insisté sur la nécessité d'un «démantèlement complet» du programme nucléaire nord-coréen.

«Pour les États-Unis, la menace nord-coréenne est une menace à venir, mais pour nous c'est une question de vie ou de mort», a-t-il insisté, se disant disposé à discuter avec les États-Unis de la question de frappes «préventives» sur la Corée du Nord.

Le président Moon Jae-In a salué la volonté affichée par le président américain Donald Trump de «résoudre le problème nucléaire nord-coréen». Les deux hommes doivent se rencontrer à la Maison-Blanche les 29 et 30 juin.

Rétablir la paix sur la péninsule coréenne «sera la plus grande réussite que nous pouvons obtenir pendant notre mandat et je crois que ce sera le plus grand accomplissement diplomatique possible pour le président Trump également», a-t-il prédit.