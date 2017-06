La police londonienne enquête, tension dans la communauté musulmane

La police continuait mardi à chercher de déterminer les motivations de l'auteur de l'attentat qui a visé des musulmans à proximité de la mosquée de Finsbury Park à Londres, alors qu'une tension se faisait jour dans la communauté musulmane.

«Il y a eu hélas des attentats récents commis au nom de l'islam, au nom de Dieu, et il était possible que quelqu'un y réponde ainsi», confie à l'AFP Rawad-ud-din Arif Khan, imam de la mosquée Baitul Ahad, dans un quartier voisin de la banlieue nord de Londres.

«La peur se répand parmi notre communauté. Ces gens veulent nous diviser, il faut veiller à ne pas tomber dans leur piège», a-t-il fait valoir.

Le suspect, âgé de 47 ans, a été identifié par les médias britanniques comme étant Darren Osborne, père de quatre enfants. Il est «détenu pour terrorisme», selon Scotland Yard qui estime qu'il aurait «agi seul», mais n'a pas confirmé son identité. Il «n'était pas connu» des services de sécurité, a indiqué le secrétaire d'État à la sécurité, Ben Wallace.

Dans la nuit de dimanche à lundi, au volant d'une camionnette blanche, il a foncé sur les piétons qui sortaient pour la plupart d'un service religieux, après l'Iftar, la rupture du jeûne du mois de ramadan.

«Nous sommes de tout coeur avec les personnes qui ont été blessées», a déclaré à l'agence Press Association au nom de sa famille Ellis Osborne, 26 ans, neveu de Darren Osborne.

Christine Osborne, sa mère, a décrit son fils comme une «personne compliquée». «Je ne vais pas le défendre, mais c'est mon fils, et c'est pour moi un choc terrible», a-t-elle affirmé sur la chaine de télévision ITV.

Lundi soir, la police a perquisitionné la maison de Darren Osborne dans le quartier de Pentwyn, au nord de Cardiff (Pays de Galles), a constaté un photographe de l'AFP.

Mardi, une veillée contre l'islamophobie devait se tenir à la mosquée de Finsbury Park en fin d'après-midi, après un premier hommage lundi soir qui a rassemblé une centaine d'habitants.

«Je veux saluer la communauté musulmane, dont la réponse la nuit dernière est un exemple pour nous tous», a déclaré le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, lors du rassemblement.

Des témoins ont maitrisé l'assaillant et l'imam de la mosquée s'est interposé quand il a été brutalisé par la foule.

Ils ont permis à «la police de faire son travail, et d'arrêter l'auteur des faits, afin que la justice puisse être rendue», a ajouté l'élu.

«Je veux tuer tous les musulmans», aurait crié l'agresseur selon Khalid Amin, un témoin interrogé par la BBC.

Onze personnes, toutes issues de la communauté musulmane, ont été blessées. Un Algérien a été hospitalisé dans un «état grave», mais sans que son pronostic soit engagé, selon le ministère algérien des Affaires étrangères.

Un homme a été déclaré mort sur les lieux de l'attaque, mais selon la police il est «trop tôt» pour dire si son décès est lié aux événements. Il recevait des premiers soins après un malaise lorsque le véhicule a fauché la foule.

La ministre de l'Intérieur Amber Rudd a rappelé dans le Guardian «que des chiffres crédibles suggèrent que plus de la moitié de ceux qui subissent de la haine à cause de leur religion sont musulmans». «Nous sommes avec la communauté musulmane, vous n'êtes pas seuls, nous partageons votre douleur et nous n'allons pas vous laisser tomber», a-t-elle ajouté.

La première ministre Theresa May a, elle, promis de combattre «le terrorisme, l'extrémisme et la haine» sous toutes leurs formes. Elle s'est rendue à la mosquée lundi pour rencontrer des responsables religieux.

Idem pour le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, député de la circonscription d'Islington-Nord où se trouve Finsbury Park, qui a signifié aux fidèles qu'ils étaient «libres de pratiquer leur religion, libres de marcher dans les rues».

En Égypte, l'influente institution de l'islam sunnite Al-Azhar a condamné l'attaque, réclamant des pays occidentaux des mesures «préventives» pour lutter contre «l'islamophobie».

Cette attaque est survenue dans un climat d'extrême fébrilité au Royaume-Uni, après trois autres attentats en trois mois revendiqués par le groupe jihadiste État islamique qui ont fait 35 morts.

La mosquée de Finsbury Park était connue au début des années 2000 comme un haut lieu des islamistes londoniens, qui y écoutaient les prêches enflammés d'Abou Hamza. Ce dernier a été condamné à la perpétuité en 2015 aux États-Unis, notamment pour terrorisme.

La direction de la mosquée a changé depuis. «Notre communauté est en état de choc», a dit son président Mohammed Kozbar, appelant les fidèles à se montrer vigilants alors que des effectifs policiers supplémentaires ont été déployés à Londres pour «rassurer les communautés».